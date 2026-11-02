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لجنة الاستئناف تؤكد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة باعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الساحلي

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 21:15 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اكدت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة باعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الساحلي لحساب الجولة  الرابعة لبطولة الرابطة الاولى وفق ما افاد به رضا السلامي رئيس اللجنة وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين.
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وكان مستقبل المرسى تقدم باستئناف ضد قرار الرابطة الصادر يوم 7 اكتوبر الماضي والقاضي باعادة هذه المباراة بسبب خطا فني ارتكبه فريق الصفصاف.


واقيمت المباراة يوم 13 سبتمبر الماضي بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى وانتهت بفوز الفريق المحلي (1-0) لكن النجم الساحلي تقدم باحتجاج لدى الرابطة بسبب قيام فريق مستقبل المرسى بتغيير دون  الحصول على اذن مسبق من الحكم.
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