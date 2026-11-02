المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو يشارك في التقييم المرحلى لخطة أولوية إفريقيا 2022-2029

بصفته نائب رئيس مجموعة الدول الإفريقية، شارك السفير المندوب الدّائم لتونس لدى منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضياء خالد، اليوم الاثنين، في جلسة حوار، ترأسها المدير العام لليونسكو خالد العناني، خصصت للنظر في التقييم المرحلي للخطة العملية لأولوية إفريقيا 2022-2029.وأكد السفير في مداخلته، أهمية هذه العملية التقييمية التي تهدف إلى استعراض التقدم المحرز منذ إطلاق الخطة العملية سنة 2022، وتحديد التعديلات اللازمة لتلبية تطلعات وأولويات الدول الأفريقية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبعثة الدائمة لتونس لدى اليونسكو.كما شدّد، من جهة أخرى، على ضرورة حصر وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بإدماج «التاريخ العام لإفريقيا»، الذي أعدّته اليونسكو، في البرامج التعليمية الوطنية، وتعزيز المرافقة الفنية للدول الإفريقية في إعداد ملفات الترشح لمختلف قائمات التراث التابعة لليونسكو، بهدف معالجة نقص تمثيل التراث الإفريقي.وأبرز السفير أهمية وضع إفريقيا في صميم التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم ومكافحة التغيرات المناخية، بالنظر إلى التأثير السلبي الكبير لهذه التغيرات على التراث الإفريقي، فضلا عن تعزيز أوجه التكامل والتنسيق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتدعيم دور المكاتب الميدانية لليونسكو خارج مقرها الرئيسي، وتحديد مؤشرات لقياس أثر برامج ومشاريع اليونسكو في إفريقيا ومدى استدامتها بصورة أفضل.