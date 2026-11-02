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بورصة تونس: إرتفاع مؤشر توننداكس بنسبة 0,25 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 19:28 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أنهى مؤشر توننداكس معاملات، حصة الإثنين، على منحى إيجابي، ليرتفع بنسبة 0,25 بالمائة، ويبلغ مستوى 18669,38 نقطة، وسط حجم معاملات ضعيف لم تتجاوز قيمته 4,6 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".


وحقق سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب أفضل أداء خلال الحصة، اذ سجل سعره تحسنا بنسبة 5 بالمائة وأقفل عند مستوى 10,800 دينار، ولم تتخطَّ المعاملات عتبة 28 ألف دينار.


وشمل الارتفاع كذلك سهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات، خلال الحصة، التي زادت قيمتها ب 4,2 بالمائة، وأنهت الحصة عند مستوى 10,200دينار، ولم يجذب السهم سوى 4 آلاف دينار.


في المقابل، تراجع سعر سهم بنك الوفاق الدولي خلال الحصة، وفقد 4 بالمائة من قيمته وأدرك مستوى 6,980 دينار، ولم يتجاوز حجم معاملاتها الألفي دينار.

وتراجع سعر سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، بدوره، خلال الحصة، بنسبة 3 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 3,920 دينار، في ظل معاملات بقيمة 18 ألف دينار.

واستأثر سهم شركة صنع المشروبات بتونس بالنصيب الأوفرمن المعاملات، بما يناهز 1,8 مليون دينار، أي حوالي 39 بالمائة من المعاملات الجملية خلال الحصة، واختتم سعره عند مستوى 13,500دينار، متراجعا بنسبة 1,5 بالمائة.
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