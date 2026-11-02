سفارة تونس بإسبانيا بصدد التنسيق مع السلطات الإسبانية لترحيل جثمان ياسين الجوادي إلى أرض الوطن في أقرب الآجال

ذكرت سفارة تونس بإسبانيا أنها تعمل حاليا على التنسيق مع السلطات الإسبانية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تسريع ترحيل جثمان الفقيد ياسين الجوادي، الذي توفي على إثر الحادث المأساوي لاصطدام قطارين فائقي السرعة يوم 28 أكتوبر 2026 بمدينة (Urda) على بعد 150 كم عن مدريد، إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.وأفادت السفارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنها تلقت مساء أمس الأحد، إشعارًا رسميًا من السلطات الإسبانية المختصة، يفيد بالتعرف على هوية الفقيد إثرمطابقة نتائج تحليل الحمض النووي مع شقيقه، لتتولى البعثة إثر ذلك إبلاغ عائلته بهذا المصاب الجلل.وأكدت السفارة أنها تتابع هذا الملف، منذ الساعات الأولى للحادث. ونعت بهذه المناسبة الأليمة، وفاة الجوادي، متقدمة بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وذويه.يُذكر أن حادث التصادم وقع صباح الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، وسط إسبانيا، وتمثل في اصطدام قطار سريع بآخر كان متوقفا على السكة ذاتها، مما أدى إلى خروج عدد من العربات عن مسارها وسقوط بعضها في منحدر مما خلّف تسعة وستين قتيلا وأكثر من مائة وثمانين مصابا.والشاب التونسي ياسين الجوادي، البالغ من العمر 23 سنة، هو أصيل ولاية قابس ومقيم بألمانيا، وكان الفقيد قد تنقّل إلى إسبانيا لمتابعة مباراة كرة قدم، قبل أن يكون ضمن ركاب القطار الذي تعرّض للحادث أثناء عودته، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية.