JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:58 Tunis

سفارة تونس بإسبانيا بصدد التنسيق مع السلطات الإسبانية لترحيل جثمان ياسين الجوادي إلى أرض الوطن في أقرب الآجال

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae8c2bd957b70.90138991_kiloeqmjghpfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 18:03 قراءة: 1 د, 10 ث
      
ذكرت سفارة تونس بإسبانيا أنها تعمل حاليا على التنسيق مع السلطات الإسبانية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تسريع ترحيل جثمان الفقيد ياسين الجوادي، الذي توفي على إثر الحادث المأساوي لاصطدام قطارين فائقي السرعة يوم 28 أكتوبر 2026 بمدينة (Urda) على بعد 150 كم عن مدريد، إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
أخبار ذات صلة:
حادث اصطدام القطارين بإسبانيا: تونسي من بين الضحايا...


وأفادت السفارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنها تلقت مساء أمس الأحد، إشعارًا رسميًا من السلطات الإسبانية المختصة، يفيد بالتعرف على هوية الفقيد إثرمطابقة نتائج تحليل الحمض النووي مع شقيقه، لتتولى البعثة إثر ذلك إبلاغ عائلته بهذا المصاب الجلل.


وأكدت السفارة أنها تتابع هذا الملف، منذ الساعات الأولى للحادث. ونعت بهذه المناسبة الأليمة، وفاة الجوادي، متقدمة بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وذويه.


يُذكر أن حادث التصادم وقع صباح الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، وسط إسبانيا، وتمثل في اصطدام قطار سريع بآخر كان متوقفا على السكة ذاتها، مما أدى إلى خروج عدد من العربات عن مسارها وسقوط بعضها في منحدر مما خلّف تسعة وستين قتيلا وأكثر من مائة وثمانين مصابا.

والشاب التونسي ياسين الجوادي، البالغ من العمر 23 سنة، هو أصيل ولاية قابس ومقيم بألمانيا، وكان الفقيد قد تنقّل إلى إسبانيا لمتابعة مباراة كرة قدم، قبل أن يكون ضمن ركاب القطار الذي تعرّض للحادث أثناء عودته، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338920

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 نوفمبر 2026 | 22 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
21°-14
25°-12
24°-16
24°-15
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/10)     1456,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/10)   29236 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab