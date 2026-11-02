مجموعة الاستثمار الأمريكية "ادفنت" توقّع اتفاقا للاستحواذ على مجموعة "فارماغ"

أعلنت مجموعة الاستثمار الأمريكيةتوقيع اتفاق للاستحواذ على مجموعة، المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية لأسواق رأس المال وقطاع التأمين على الحياة، وذلك من شركة الاستثمار البريطانية «شارترهاوس كابيتال بارتنرز» (Charterhouse Capital Partners) ومؤسس المجموعة بدر الدين والي.وتكتسي هذه العملية أهمية بالنسبة إلى قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس، باعتبار أن مجموعة «فارماغ» تأسست سنةعلى يد رجل الأعمال التونسي بدر الدين والي. ورغم انتقال مقرها الرئيسي إلى أمستردام بهولندا، حافظت المجموعة على حضور تشغيلي مهم في تونس، إلى جانب انتشارها في عدد من الأسواق الدولية، من بينها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.وستقود «أدفنت» عملية الاستحواذ بمشاركة شركة تابعة مملوكة بالكامل لهيئة أبوظبي للاستثمار، بصفتها مستثمرًا بحصة أقلية، فيما سيحتفظ بدر الدين والي بمساهمة في رأس مال المجموعة، ويواصل المشاركة في توجهاتها الاستراتيجية وعلاقاتها مع الحرفاء بصفته نائبًا للرئيس، وفق بيان صادر عن المجموعة.وتُعدّ «فارماغ» مجموعة متخصصة في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية للمؤسسات المالية، وتنشط أساسًا في مجالين؛ يتعلق الأول بأسواق رأس المال، من خلال توفير حلول لمعالجة العمليات اللاحقة للتداول وإدارة الضمانات المالية، فيما يشمل الثاني أنظمة إدارة عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي، الموجهة أساسًا إلى شركات التأمين في فرنسا ودول البنلوكس.وتُستخدم حلول المجموعة لدى مؤسسات مالية دولية، من بينها البنوك المركزية وغرف المقاصة ومؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب شركات التأمين والمؤسسات الناشطة في إدارة الأصول.وفي تعليقه على العملية، اعتبر دوغلاس هالستروم، المدير العام لدى «أدفنت»، أن «فارماغ» تتموقع عند تقاطع تحولات هيكلية تشهدها الأسواق المالية العالمية، من بينها تزايد التعقيدات التنظيمية وتوحيد إجراءات ما بعد التداول، فضلًا عن تنامي الاهتمام باستقلالية البنية التحتية للأسواق المالية، وهي عوامل من شأنها تعزيز الطلب على الحلول التكنولوجية التي توفرها المجموعة.من جهته، أعرب مؤسس «فارماغ»، بدر الدين والي، عن اعتزازه بالمسار الذي حققته فرق العمل بالمجموعة، معتبرًا أن خبرة «أدفنت» ومواردها ستساهم في دعم المرحلة المقبلة من تطورها، ومؤكدًا مواصلة مشاركته في المجموعة بصفته مساهمًا ونائبًا للرئيس.ومن المنتظر استكمال عملية الاستحواذ خلال، بعد استيفاء الشروط المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على مسار مجموعة تكنولوجية انطلقت من تونس قبل أن تتحول إلى فاعل دولي في مجال البرمجيات المالية، مع احتفاظها بمراكز عمليات في تونس، بما يبرز حضور الكفاءات التونسية في صناعة الحلول الرقمية الموجهة إلى الأسواق المالية العالمية.