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مكتب البرلمان يحيل 9 مشاريع قوانين الى لجنة المالية و الميزانية

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 16:46 Lecture 2 min, 33 sec
      
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين بقصر باردو، في أول اجتماع له ضمن الدورة النيابية العادية 2026-2027، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى إحدى اللجان البرلمانية، إلى جانب توجيه 143 سؤالًا كتابيًا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك عملًا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي.


ونظر المكتب، في مستهل أعماله، في إحالة تسعة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر، وتتعلق بالموافقة على اتفاقيات وعقود تمويل وضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج في مجالي الماء والطاقة.


وحسب بلاغ إعلامي نشره البرلمان، تتمثل مشاريع القوانين المحالة في ما يلي:


1. مشروع القانون عدد 64 لسنة 2026: يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك المذكور، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى.
2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 10 ماي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة بمنوبة والقلعة الكبرى بسوسة، ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز خط كهربائي بين قرمبالية وكندار (ELMED II).
4. مشروع القانون عدد 67 لسنة 2026: يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
5. مشروع القانون عدد 68 لسنة 2026: يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة.
6. مشروع القانون عدد 69 لسنة 2026: يتعلق بالموافقة على عقد التمويل التكميلي المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.
7. مشروع القانون عدد 70 لسنة 2026: يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 12 سبتمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.
8. مشروع القانون عدد 71 لسنة 2026: يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.
9. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 6 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشترياتها من الغاز الطبيعي.

وقرر مكتب المجلس، في هذا الإطار، إعداد تقرير موحّد حول مشاريع القوانين عدد 64 و69 و70 و71 لسنة 2026، وتقرير موحّد آخر حول مشروعي القانونين عدد 67 و68 لسنة 2026.
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