البنك المركزي التونسي: استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7 بالمائة خلال أكتوبر 2026
سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية استقرارًا عند مستوى 7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة، اليوم الاثنين، عن البنك المركزي التونسي.
ويُذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بلغ 7.08 بالمائة خلال شهر جانفي 2026، قبل أن يتراجع إلى 6.99 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويلية 2026.
وعلى أساس الانزلاق السنوي، واصل المعدل منحاه التنازلي، إذ انخفض من 7.99 بالمائة خلال شهري جويلية 2023 وجويلية 2024، إلى 7.49 بالمائة في جويلية 2025، ليستقر حاليًا عند مستوى 7 بالمائة.
ويُذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بلغ 7.08 بالمائة خلال شهر جانفي 2026، قبل أن يتراجع إلى 6.99 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويلية 2026.
وعلى أساس الانزلاق السنوي، واصل المعدل منحاه التنازلي، إذ انخفض من 7.99 بالمائة خلال شهري جويلية 2023 وجويلية 2024، إلى 7.49 بالمائة في جويلية 2025، ليستقر حاليًا عند مستوى 7 بالمائة.
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