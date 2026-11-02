البنك المركزي التونسي: استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7 بالمائة خلال أكتوبر 2026

سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية استقرارًا عند مستوى، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة، اليوم الاثنين، عن البنك المركزي التونسي.ويُذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بلغ، قبل أن يتراجع إلىخلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويلية 2026.وعلى أساس الانزلاق السنوي، واصل المعدل منحاه التنازلي، إذ انخفض منخلال شهري جويلية 2023 وجويلية 2024، إلىفي جويلية 2025، ليستقر حاليًا عند مستوى 7 بالمائة.