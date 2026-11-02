الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال نوفمبر وديسمبر وجانفي
تُرجّح توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال موسم نوفمبر-ديسمبر-جانفي 2026-2027، وفق نشرة صادرة عن المعهد.
وفي ما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار دون المعدلات المناخية العادية، خاصة بمناطق الشمال والوسط.
ويمثل موسم نوفمبر وديسمبر وجانفي عادة مرحلة الانتقال التدريجي نحو فصل الشتاء، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة وتسجيل كميات هامة من الأمطار، خاصة في مناطق الشمال والوسط.
ووفقًا للمعدلات المناخية المرجعية للفترة 1991-2020، تتراوح المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 8 و15 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 12 و16 درجة مئوية في مناطق الجنوب، فيما تسجل أدنى المعدلات الموسمية بمحطة تالة.
أما بالنسبة إلى كميات الأمطار الموسمية، فتتراوح بين 116 و475 مم في الشمال والمناطق الساحلية، وبين 56 و106 مم في الوسط الغربي، وبين 29 و89 مم في الجنوب. وتسجل عادة أعلى كميات التساقطات الموسمية بمنطقة طبرقة.
المعدلات المناخية خلال شهر نوفمبرتتراوح درجات الحرارة العادية لشهر نوفمبر، وفق الفترة المرجعية 1991-2020، بين 11 و18 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 15 و19 درجة مئوية في الجنوب.
وتكون كميات الأمطار عادة أكثر غزارة في الشمال، حيث تتراوح بين 39 و96 مم، وتصل إلى 160 مم في طبرقة، مقابل كميات تتراوح بين 21 و41 مم في الوسط، وتقل عمومًا عن 34 مم في الجنوب.
المعدلات المناخية خلال شهر ديسمبرتتراوح درجات الحرارة المتوسطة العادية خلال شهر ديسمبر بين 7 و14 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 11 و15 درجة مئوية في الجنوب.
وتكون كميات الأمطار الشهرية عادة أكثر غزارة في أقصى الشمال، حيث يتجاوز مجموعها 100 مم، ويبلغ 161 مم في طبرقة، فيما تتراوح بين 14 و47 مم في الوسط، وتقل عمومًا عن 32 مم في الجنوب.
المعدلات المناخية خلال شهر جانفيتتراوح درجات الحرارة المتوسطة العادية خلال شهر جانفي عمومًا بين 6 و13 درجة مئوية.
أما التساقطات المطرية الشهرية، فتكون أكثر غزارة في شمال البلاد، حيث تتراوح كمياتها بين 51 و148 مم، مقابل 19 و38 مم في الوسط، في حين لا تتجاوز عمومًا 24 مم في الجنوب.
وفي ما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار دون المعدلات المناخية العادية، خاصة بمناطق الشمال والوسط.
ويمثل موسم نوفمبر وديسمبر وجانفي عادة مرحلة الانتقال التدريجي نحو فصل الشتاء، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة وتسجيل كميات هامة من الأمطار، خاصة في مناطق الشمال والوسط.
ووفقًا للمعدلات المناخية المرجعية للفترة 1991-2020، تتراوح المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 8 و15 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 12 و16 درجة مئوية في مناطق الجنوب، فيما تسجل أدنى المعدلات الموسمية بمحطة تالة.
أما بالنسبة إلى كميات الأمطار الموسمية، فتتراوح بين 116 و475 مم في الشمال والمناطق الساحلية، وبين 56 و106 مم في الوسط الغربي، وبين 29 و89 مم في الجنوب. وتسجل عادة أعلى كميات التساقطات الموسمية بمنطقة طبرقة.
المعدلات المناخية خلال شهر نوفمبرتتراوح درجات الحرارة العادية لشهر نوفمبر، وفق الفترة المرجعية 1991-2020، بين 11 و18 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 15 و19 درجة مئوية في الجنوب.
وتكون كميات الأمطار عادة أكثر غزارة في الشمال، حيث تتراوح بين 39 و96 مم، وتصل إلى 160 مم في طبرقة، مقابل كميات تتراوح بين 21 و41 مم في الوسط، وتقل عمومًا عن 34 مم في الجنوب.
المعدلات المناخية خلال شهر ديسمبرتتراوح درجات الحرارة المتوسطة العادية خلال شهر ديسمبر بين 7 و14 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 11 و15 درجة مئوية في الجنوب.
وتكون كميات الأمطار الشهرية عادة أكثر غزارة في أقصى الشمال، حيث يتجاوز مجموعها 100 مم، ويبلغ 161 مم في طبرقة، فيما تتراوح بين 14 و47 مم في الوسط، وتقل عمومًا عن 32 مم في الجنوب.
المعدلات المناخية خلال شهر جانفيتتراوح درجات الحرارة المتوسطة العادية خلال شهر جانفي عمومًا بين 6 و13 درجة مئوية.
أما التساقطات المطرية الشهرية، فتكون أكثر غزارة في شمال البلاد، حيث تتراوح كمياتها بين 51 و148 مم، مقابل 19 و38 مم في الوسط، في حين لا تتجاوز عمومًا 24 مم في الجنوب.
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