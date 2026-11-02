الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال نوفمبر وديسمبر وجانفي

المعدلات المناخية خلال شهر نوفمبر



المعدلات المناخية خلال شهر ديسمبر



المعدلات المناخية خلال شهر جانفي



تُرجّح توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال موسم، وفق نشرة صادرة عن المعهد.وفي ما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار دون المعدلات المناخية العادية، خاصة بمناطق الشمال والوسط.ويمثل موسم نوفمبر وديسمبر وجانفي عادة مرحلة الانتقال التدريجي نحو فصل الشتاء، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة وتسجيل كميات هامة من الأمطار، خاصة في مناطق الشمال والوسط.ووفقًا للمعدلات المناخية المرجعية للفترة، تتراوح المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة بينفي الشمال والوسط، وبينفي مناطق الجنوب، فيما تسجل أدنى المعدلات الموسمية بمحطة تالة.أما بالنسبة إلى كميات الأمطار الموسمية، فتتراوح بينفي الشمال والمناطق الساحلية، وبينفي الوسط الغربي، وبينفي الجنوب. وتسجل عادة أعلى كميات التساقطات الموسمية بمنطقة طبرقة.تتراوح درجات الحرارة العادية لشهر نوفمبر، وفق الفترة المرجعية 1991-2020، بينفي الشمال والوسط، وبينفي الجنوب.وتكون كميات الأمطار عادة أكثر غزارة في الشمال، حيث تتراوح بين، وتصل إلىفي طبرقة، مقابل كميات تتراوح بينفي الوسط، وتقل عمومًا عن 34 مم في الجنوب.تتراوح درجات الحرارة المتوسطة العادية خلال شهر ديسمبر بينفي الشمال والوسط، وبينفي الجنوب.وتكون كميات الأمطار الشهرية عادة أكثر غزارة في أقصى الشمال، حيث يتجاوز مجموعها 100 مم، ويبلغفي طبرقة، فيما تتراوح بينفي الوسط، وتقل عمومًا عن 32 مم في الجنوب.تتراوح درجات الحرارة المتوسطة العادية خلال شهر جانفي عمومًا بينأما التساقطات المطرية الشهرية، فتكون أكثر غزارة في شمال البلاد، حيث تتراوح كمياتها بين، مقابلفي الوسط، في حين لا تتجاوز عمومًا 24 مم في الجنوب.