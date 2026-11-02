تسلم 8 إدارات جهوية للتجهيز والإسكان شهادة "مرحبا" لجودة الاستقبال

تحصلت 8 إدارات جهوية للتجهيز على علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال، ضمن الدفعة الثانية، وهي توزر والكاف وبنزرت وجندوبة والقيروان وبن عروس وقابس وقفصة، في حين تعمل الإدارة الجهوية بصفاقس على استكمال الإجراءات الضرورية للحصول عليها.ويندرج منح هذه العلامة في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن، وتعزيز مبادئ حسن الاستقبال والإصغاء إلى مشاغل المواطنين.وتسلّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2026، هذه الشهادة من المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي.وأكد الوزير أهمية تحسين جودة استقبال المتعاملين مع الوزارة، مع إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى لما له من تأثير إيجابي على مزيد تطوير العلاقة بالإدارة وتحسينها، ودعم مناخ الثقة لدى المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تعميم إرساء علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال على جميع المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، والمحافظة عليها.للإشارة، فقد تم اعتماد منظومة إرساء العلامة بمختلف فضاءات ومجالات الاستقبال، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، لتشمل مكاتب العلاقة مع المواطن، والاستقبال المباشر والهاتفـي، ومكاتب الضبط، والتصرّف في المراسلات الإلكترونية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بموقع الواب الرسمي للوزارة.وقد تسلّمت وزارة التجهيز والإسكان الدفعة الأولى من شهادة "مرحبا" لجودة الاستقبال على المستوى المركزي وعلى مستوى 14 إدارة جهوية، يوم 25 أكتوبر 2024.