JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:58 Tunis

تسلم 8 إدارات جهوية للتجهيز والإسكان شهادة "مرحبا" لجودة الاستقبال

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae8a91d87f121.34765405_hikjlenfgqpmo.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 17:43 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تحصلت 8 إدارات جهوية للتجهيز على علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال، ضمن الدفعة الثانية، وهي توزر والكاف وبنزرت وجندوبة والقيروان وبن عروس وقابس وقفصة، في حين تعمل الإدارة الجهوية بصفاقس على استكمال الإجراءات الضرورية للحصول عليها.


ويندرج منح هذه العلامة في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن، وتعزيز مبادئ حسن الاستقبال والإصغاء إلى مشاغل المواطنين.


وتسلّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2026، هذه الشهادة من المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي.


وأكد الوزير أهمية تحسين جودة استقبال المتعاملين مع الوزارة، مع إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى لما له من تأثير إيجابي على مزيد تطوير العلاقة بالإدارة وتحسينها، ودعم مناخ الثقة لدى المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تعميم إرساء علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال على جميع المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، والمحافظة عليها.

للإشارة، فقد تم اعتماد منظومة إرساء العلامة بمختلف فضاءات ومجالات الاستقبال، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، لتشمل مكاتب العلاقة مع المواطن، والاستقبال المباشر والهاتفـي، ومكاتب الضبط، والتصرّف في المراسلات الإلكترونية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بموقع الواب الرسمي للوزارة.

وقد تسلّمت وزارة التجهيز والإسكان الدفعة الأولى من شهادة "مرحبا" لجودة الاستقبال على المستوى المركزي وعلى مستوى 14 إدارة جهوية، يوم 25 أكتوبر 2024.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338913

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 نوفمبر 2026 | 22 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
21°-14
25°-12
24°-16
24°-15
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/10)     1456,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/10)   29236 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab