جندوبة: فلاحون يعربون عن قلقهم من النقص المسجل في البذور والاسمدة

أعرب عدد من الفلاحين بولاية جندوبة لصحفي "وات" عن قلقهم من النقص المسجل في البذور والأسمدة، بما من شانه ان يهدّد موسم الزراعات بالجهة ويؤثر على عملية الإنتاج، في الوقت الذي استكمل فيه المزارعون اعداد أراضيهم وتجهيزها.واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لطفي الجمازي في تصريح لصحفي "وات" ان حصّة البذور المتوفرة لولاية جندوبة "غير مطمئنة وتستوجب تدخلا عاجلا"، مشيرا الى ان النقص المسجل في بذور القمح والشعير والمقدر باكثرمن 50 بالمائة، والغياب التام للأسمدة "بات مقلقا للغاية" خاصة مع انطلاق الموسم.واضاف ان ولاية جندوبة لم تحصل على حصتها في الوقت المناسب، اذ انها لم تحصل على امتداد اكثر من 20 يوما على اية كمية من البذور والأسمدة.ووفق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، فان المساحة المبرمجة لهذا الموسم تفوق 84 الف هكتار، وتحتاج الولاية لهذا الموسم الى أكثر من 90 ألف قنطار من البذور، وفق العرض الذي قدمته المندوبة في جلسة الاستعداد لإنجاح الموسم الفلاحي المنعقدة بمقر الولاية في 24 سبتمبر المنقضي.