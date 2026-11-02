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الدورة الثالثة لتظاهرة "نفزاوة سيتي ..فرايبورغ 2026 "من 20 الى 22 نوفمبر 2026 بمدينة فرايبورغ الالمانية

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 17:08 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تنظم مؤسسة "نفزاوة " بالشراكة مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية في ألمانيا وتونس، تظاهرة "نفزاوة سيتي- فرايبورغ 2026" في دورتها الثالثة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026 بمدينة فرايبورغ الالمانية


وتعد هذه الدورة الدولية التي تنعقد تحت شعار "جسور التواصل.... آفاق الفرص" منصة عالمية تجمع بين مجالات الإعلام والتنمية والابتكار ومناسبة هامة لدعم مشاريع التنمية المستدامة وربط الكفاءات المهاجرة بأوطانها


وتهدف هذه التظاهرة الى فتح أسواق وفرص جديدة للاستثمار والتعاون الثنائي بين تونس وألمانيا ودعم الصحافة الحلولية والمبادرات التنموية المستدامة من خلال منصات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا


وسيتم، أيضا تسليط الضوء على الابتكار والمشاريع الناشئة وبناء شبكات داعمة للمشاريع النسائية والمحلية بهدف دمجها في الأسواق العالمية وتبادل الثقافات والخبرات من خلال توفير بيئة خصبة لتبادل المعرفة
التكنولوجية والثقافية

ومن المنتظر، أن يشارك في هذا الحدث نخبة من الفاعلين الدوليين والمحليين على غرار صناع القرار والشركاء الاقتصاديين والمستثمرين وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والتنموية التونسية والألمانية والاعلاميين والأكاديميين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج الراغبة في المساهمة في دعم التنمية الإقليمية

مؤسسة "نفزاوة" تأسست سنة 2012 وهي منصة إعلامية تعمل على تطوير "صحافة الحلول" وتغيير الصور النمطية وتسليط الضوء على قصص النجاح بقبلي . وتضم شبكة واسعة من الجمعيات والإعلاميين في
ولايات الجنوب التونسي (قابس، مدنين، تطاوين، قفصة، قبلي، توزر)
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