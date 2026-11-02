الدورة الثالثة لتظاهرة "نفزاوة سيتي ..فرايبورغ 2026 "من 20 الى 22 نوفمبر 2026 بمدينة فرايبورغ الالمانية

تنظم مؤسسة "نفزاوة " بالشراكة مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية في ألمانيا وتونس، تظاهرة "نفزاوة سيتي- فرايبورغ 2026" في دورتها الثالثة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026 بمدينة فرايبورغ الالمانيةوتعد هذه الدورة الدولية التي تنعقد تحت شعار "جسور التواصل.... آفاق الفرص" منصة عالمية تجمع بين مجالات الإعلام والتنمية والابتكار ومناسبة هامة لدعم مشاريع التنمية المستدامة وربط الكفاءات المهاجرة بأوطانهاوتهدف هذه التظاهرة الى فتح أسواق وفرص جديدة للاستثمار والتعاون الثنائي بين تونس وألمانيا ودعم الصحافة الحلولية والمبادرات التنموية المستدامة من خلال منصات الإعلام الرقمي والتكنولوجياوسيتم، أيضا تسليط الضوء على الابتكار والمشاريع الناشئة وبناء شبكات داعمة للمشاريع النسائية والمحلية بهدف دمجها في الأسواق العالمية وتبادل الثقافات والخبرات من خلال توفير بيئة خصبة لتبادل المعرفةالتكنولوجية والثقافيةومن المنتظر، أن يشارك في هذا الحدث نخبة من الفاعلين الدوليين والمحليين على غرار صناع القرار والشركاء الاقتصاديين والمستثمرين وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والتنموية التونسية والألمانية والاعلاميين والأكاديميين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج الراغبة في المساهمة في دعم التنمية الإقليميةمؤسسة "نفزاوة" تأسست سنة 2012 وهي منصة إعلامية تعمل على تطوير "صحافة الحلول" وتغيير الصور النمطية وتسليط الضوء على قصص النجاح بقبلي . وتضم شبكة واسعة من الجمعيات والإعلاميين فيولايات الجنوب التونسي (قابس، مدنين، تطاوين، قفصة، قبلي، توزر)