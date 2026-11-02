المنتخب التونسي لكرة اليد: برنامج التحضيرات لبطولة العالم ألمانيا 2027

تنطلق اليوم بمدينة الحمامات تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام بألمانيا منويتضمن برنامج التحضيرات المشاركة في النسخة الثانية من، إلى جانب منتخبي روسيا واليابان، حيث يلاقي السباعي التونسي نظيره الياباني يوم 7 نوفمبر 2026 بقاعة الحمامات، بداية من الساعة السادسة مساء، قبل مواجهة منتخب روسيا الأول يوم 7 نوفمبر أيضًا، بداية من الساعة الرابعة مساء.كما يشمل البرنامج إجراء مقابلتين مع المنتخب القطري، الذي يستعد بدوره لبطولة العالم، وذلك في تونس يوميويشارك المنتخب الوطني، من 7 إلى 11 جانفي 2027، في دورة فرنسا الدولية التي ستقام بقاعة ليون، بمشاركة منتخبات فرنسا والمجر واليونان.ومن المقرر أن يتحول المنتخب الوطني مباشرة من مدينة ليون الفرنسية إلى مدينة ميونيخ الألمانية يوم، استعدادًا لخوض غمار بطولة العالم، حيث يستهل مشاركته بمواجهة منتخب ألمانيا، صاحب الأرض والجمهور، يوموسيلاقي السباعي التونسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى نظيره الصربي يوم، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الأوروغواي يوميتضمن النص الأصلي تضاربًا في تاريخ مباراتي اليابان وروسيا، إذ وردت المباراتان يوم 7 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن هذا التاريخ يوافق يوم السبت سنة 2026، وليس الخميس. يُستحسن التثبت من التاريخين قبل النشر.