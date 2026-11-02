المنتخب التونسي لكرة اليد: برنامج التحضيرات لبطولة العالم ألمانيا 2027
تنطلق اليوم بمدينة الحمامات تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام بألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027.
ويتضمن برنامج التحضيرات المشاركة في النسخة الثانية من دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية، إلى جانب منتخبي روسيا واليابان، حيث يلاقي السباعي التونسي نظيره الياباني يوم 7 نوفمبر 2026 بقاعة الحمامات، بداية من الساعة السادسة مساء، قبل مواجهة منتخب روسيا الأول يوم 7 نوفمبر أيضًا، بداية من الساعة الرابعة مساء.
كما يشمل البرنامج إجراء مقابلتين مع المنتخب القطري، الذي يستعد بدوره لبطولة العالم، وذلك في تونس يومي 27 و29 ديسمبر 2026.
ويشارك المنتخب الوطني، من 7 إلى 11 جانفي 2027، في دورة فرنسا الدولية التي ستقام بقاعة ليون، بمشاركة منتخبات فرنسا والمجر واليونان.
ومن المقرر أن يتحول المنتخب الوطني مباشرة من مدينة ليون الفرنسية إلى مدينة ميونيخ الألمانية يوم 11 جانفي 2027، استعدادًا لخوض غمار بطولة العالم، حيث يستهل مشاركته بمواجهة منتخب ألمانيا، صاحب الأرض والجمهور، يوم 13 جانفي.
وسيلاقي السباعي التونسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى نظيره الصربي يوم 15 جانفي، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الأوروغواي يوم 17 جانفي.
ملاحظة تحريرية: يتضمن النص الأصلي تضاربًا في تاريخ مباراتي اليابان وروسيا، إذ وردت المباراتان يوم 7 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن هذا التاريخ يوافق يوم السبت سنة 2026، وليس الخميس. يُستحسن التثبت من التاريخين قبل النشر.
ويتضمن برنامج التحضيرات المشاركة في النسخة الثانية من دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية، إلى جانب منتخبي روسيا واليابان، حيث يلاقي السباعي التونسي نظيره الياباني يوم 7 نوفمبر 2026 بقاعة الحمامات، بداية من الساعة السادسة مساء، قبل مواجهة منتخب روسيا الأول يوم 7 نوفمبر أيضًا، بداية من الساعة الرابعة مساء.
كما يشمل البرنامج إجراء مقابلتين مع المنتخب القطري، الذي يستعد بدوره لبطولة العالم، وذلك في تونس يومي 27 و29 ديسمبر 2026.
ويشارك المنتخب الوطني، من 7 إلى 11 جانفي 2027، في دورة فرنسا الدولية التي ستقام بقاعة ليون، بمشاركة منتخبات فرنسا والمجر واليونان.
ومن المقرر أن يتحول المنتخب الوطني مباشرة من مدينة ليون الفرنسية إلى مدينة ميونيخ الألمانية يوم 11 جانفي 2027، استعدادًا لخوض غمار بطولة العالم، حيث يستهل مشاركته بمواجهة منتخب ألمانيا، صاحب الأرض والجمهور، يوم 13 جانفي.
وسيلاقي السباعي التونسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى نظيره الصربي يوم 15 جانفي، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الأوروغواي يوم 17 جانفي.
ملاحظة تحريرية: يتضمن النص الأصلي تضاربًا في تاريخ مباراتي اليابان وروسيا، إذ وردت المباراتان يوم 7 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن هذا التاريخ يوافق يوم السبت سنة 2026، وليس الخميس. يُستحسن التثبت من التاريخين قبل النشر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338910