إيطاليا: وصول 20 عاملا تونسيا إلى جزيرة بروتشيدا للعمل في قطاع البناء ضمن مشروع للتشغيل المنظم

وصل عشرون عاملا تونسيا إلى جزيرة بروتشيدا، الواقعة بخليج نابولي جنوب إيطاليا، يوم 29 أكتوبر 2026، للعمل في قطاع البناء، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع يجمع بين التكوين المهني وتيسير النفاذ النظامي إلى سوق العمل الإيطالية، في سياق خطة ماتي الرامية إلى بناء شراكة تنموية واقتصادية متكافئة مع الدول الأفريقية، للحد من الهجرة غير النظامية.وتندرج هذه المبادرة، التي أطلقتها شركة "Nuove Frontiere Lavoro" (القسم الصناعي)، بالتعاون مع شركاء تونسيين، في إطار الاستجابة لاحتياجات المؤسسات الإيطالية من اليد العاملة، من خلال تنظيم برامج تكوين وتأهيل مهني في بلدان المنشأ، بما يتيح للمنتفعين اكتساب المهارات اللازمة ويسهّل انتدابهم بصورة نظامية في إيطاليا.وأفاد المسؤول عن العمليات بالمشروع في مركز الأعمال الإيطالي التونسي "Delta Center"، مجدي القروي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه المبادرة تمثل المرحلة الأولى من مشروع يهدف إلى ربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل الإيطالية.كما ترمي إلى إرساء نموذج للتعاون الدولي يجمع بين التكوين المهني المتخصص والتنقل المنظم لليد العاملة، من خلال إقامة جسر مباشر بين الطلب على الكفاءات المؤهلة في إيطاليا والعرض المتوفر من الموارد البشرية ذات التكوين المهني في تونس.ويهدف المشروع إلى دعم النمو الاقتصادي وتنمية المهارات والكفاءات، فضلاً عن تحسين فرص التشغيل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.ضمان إدماج أمثل للعمال التونسيين في إيطالياويهدف المشروع بالأساس، وفق مجدي القروي، إلى ضمان إدماج العمال التونسيين في إيطاليا، من خلال توفير تكوين شامل للموارد البشرية المنتدبة من تونس. ولا يقتصر هذا التكوين على تهيئة العمال للاندماج في بيئة العمل، بل يشمل أيضاً إعدادهم للاندماج في محيطهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الجديد، بما يساهم في ضمان انتقال مهني سلس ومستدام إلى سوق العمل الإيطالية.وأوضح القروي أن اختيار العمال العشرين تم من بين مئات الترشحات والمقابلات، مشيراً إلى أن البرنامج التحضيري استغرق ستة أشهر في تونس، وشمل التكوين في اللغة الإيطالية والسلامة في مكان العمل والإعداد التقني وكيفية استعمال معدات الوقاية الشخصية.كما تلقى المشاركون تكوينا تكميليا في اللغة الإيطالية امتد على 160 ساعة، وتوج باجتياز اختبار في اللغة الإيطالية بمستوى A1.وشمل البرنامج أيضاً التربية على المواطنة والتكوين المهني، واكتساب المهارات الحرفية والمصطلحات المهنية الخاصة بقطاع البناء، فضلاً عن التعرف إلى قواعد الصحة والسلامة المهنية وحقوق العمال وواجباتهم.وينص البرنامج على ضرورة إبرام عقد عمل ممضى مع كل عامل، يتضمن شروطاً واضحة ومحددة، قبل مغادرته الأراضي التونسية.ومهّدت الاختبارات التي اجتازها المشاركون للانطلاق في إجراءات الحصول على تراخيص العمل وتأشيرات الدخول إلى إيطاليا، التي تولت السفارة الإيطالية بتونس إصدارها.نحو توسيع التجربة إلى قطاعات أخرىوأكد رئيس مركز الاعمال الايطالي، ساندرو فراتيني، في تصريح ل(وات) أن هذا التوجه يفتح المجال أمام توسيع التجربة لتشمل قطاعات أخرى، على غرار السياحة والفندقة، التي تحتاج بدورها إلى كفاءات تونسية مؤهلة ومدرّبة وفق المعايير الدولية.من جهتها، عبّرت بلدية بروتشيدا عن تقديرها لهذه المبادرة، التي تجمع بين الاستجابة لاحتياجات المؤسسات الإيطالية من اليد العاملة، وتوفير التكوين المهني في بلدان المنشأ، وضمان الدخول القانوني إلى إيطاليا.وفي السياق ذاته، تتواصل دراسة إمكانية تعميم هذا النموذج على المستوى الوطني، بمشاركة مؤسسات وشركات أخرى، بما من شأنه تعزيز التعاون التونسي الإيطالي وفتح آفاق جديدة للتشغيل والتكوين المهني والتنقل المنظم لليد العاملة، وفق ما أفاد به مجدي القروي.وتجدر الإشارة إلى أن مركز الاعمال الايطالي هي شركة تنشط في تونس مختصة في الاستشارات وتتولى تقديم الدعم اللوجستي لشركة "Nuove Frontiere Lavoro" في عملية اختيار المترشحين وتوفير المساعدة الإدارية اللازمة قبل مغادرتهم تونس.كما تضطلع السفارة الإيطالية بتونس بدور التنسيق المؤسساتي مع السلطات المحلية ومختلف الأطراف المعنية، من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن العمل على إقامة علاقة تعاون مستدامة مع المؤسسة المشرفة على المشروع.عربية الامام