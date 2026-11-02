وزارة الشؤون الدينية تحدد تسعيرة الحج لموسم 1448هـ/2027م بـ21 ألفًا و330 دينارًا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية تحديد تسعيرة الحج لموسم، تتوزع بينمعلوم الإقامة والخدمات، المستوجب لفائدة شركة الخدمات الوطنية والإقامات، ومعلوم تذكرة السفر، عن طريق شركتي الخطوط التونسية والخطوط السعودية.ودعت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، المترشحين الذين سيتلقون إرسالية قصيرة لإعلامهم بإدراج أسمائهم ضمن القائمة النهائية، إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحج الجملي والحصول على وصل خلاص وبطاقة مسبقة الدفع، لتقديمهما بالشبابيك الموحدة.كما دعت المقبولين إلى التوجه إلى الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر، بالمكان الذي تحدده الولاية مرجع النظر، وفقًا للروزنامة المرفقة بالبلاغ والمنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، مصحوبين بالوثائق التالية:- أصل جواز سفر يتجاوز تاريخ انتهاء صلوحيته، ويحتوي على صفحتين شاغرتين على الأقل.- نسخة من جواز السفر.- صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء.وأكدت الوزارة ضرورة اصطحاب المقبولين وثيقة تثبت إتمام عملية تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومترية) عبر التطبيقة المخصصة من قبل السلطات السعوديةوأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في الاستفسار الاتصال بالرقم الأخضر