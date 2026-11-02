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وزارة الشؤون الدينية تحدد تسعيرة الحج لموسم 1448هـ/2027م بـ21 ألفًا و330 دينارًا

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 16:20 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الدينية تحديد تسعيرة الحج لموسم 1448هـ/2027م بـ21.330.000 دينار، تتوزع بين 17.200.000 دينار معلوم الإقامة والخدمات، المستوجب لفائدة شركة الخدمات الوطنية والإقامات، و4.130.000 دينار معلوم تذكرة السفر، عن طريق شركتي الخطوط التونسية والخطوط السعودية.


ودعت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، المترشحين الذين سيتلقون إرسالية قصيرة لإعلامهم بإدراج أسمائهم ضمن القائمة النهائية، إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحج الجملي والحصول على وصل خلاص وبطاقة مسبقة الدفع e-Dinar Smart، لتقديمهما بالشبابيك الموحدة.


كما دعت المقبولين إلى التوجه إلى الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر، بالمكان الذي تحدده الولاية مرجع النظر، وفقًا للروزنامة المرفقة بالبلاغ والمنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، مصحوبين بالوثائق التالية:


- أصل جواز سفر يتجاوز تاريخ انتهاء صلوحيته 30 نوفمبر 2027، ويحتوي على صفحتين شاغرتين على الأقل.
- نسخة من جواز السفر.
- صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء.

وأكدت الوزارة ضرورة اصطحاب المقبولين وثيقة تثبت إتمام عملية تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومترية) عبر التطبيقة المخصصة من قبل السلطات السعودية (VISA BIO).

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في الاستفسار الاتصال بالرقم الأخضر 80101863.
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