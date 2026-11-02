توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة بتونس والاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والفلاحة بالسنغال لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وقعت كل من غرفة التجارة والصناعة بتونس والاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والفلاحة بالسنغال، يوم الجمعة 30 أكتوبر المنقضي، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديينوتم توقيع الاتفاقية، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على هامش زيارة وفد سنغالي رفيع المستوى برئاسة وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية في جمهورية السنغال الدكتور شيخ عمر با بمناسبة مشاركته في الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا ( سيات 2026 )وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين والمساهمة في دفع مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، من خلال دعم المبادرات المشتركة بين المؤسسات الاقتصادية وتطوير الشراكات القائمة على الثقة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركةكما تناولت المباحثات خلال مراسم التوقيع إمكانية مشاركة وفد تونسي تقوده غرفة التجارة والصناعة بتونس في الدورة المقبلة لمعرض داكار الدولي المزمع تنظيمها من 19 إلى 23 ديسمبر 2026، بما من شأنه أن يوفر فرصة إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.وأكد الوزير السنغالي بالمناسبة الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم الدبلوماسية الاقتصادية الإفريقية باعتبارها حلقة وصل بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين لما تمتلكه من امتداد جغرافي وخبرة وشبكات علاقات تتيح ربط الأسواق وتحويل التوجهات المؤسساتية إلى شراكات ومشاريع اقتصادية ملموسةكما أبرز في سياق متصل، أن تعبئة القطاع الخاص تمثل إحدى أولويات السنغال لدعم اقتصادها وتعزيز نمو مستدام قائم على خلق القيمة المضافة