وزير الفلاحة يشرف على الإعلان عن نتائج المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة ويؤكد أهمية الابتكار في إرساء فلاحة ذكية ومستدامة

أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، على موكب الإعلان عن نتائج النسخة الرابعة من المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة التي انتظمت السبت، في إطار فعاليات الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة نشرته اليوم الاثنين.وقد تم بالمناسبة تتويج أربعة حلول مبتكرة تعتمد على التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الذكية، وتغطي مجالات متنوعة، من بينها تطوير خدمات تربية النحل، والتقصي المبكر للأمراض والحرائق، إلى جانب توفير خدمات رقمية لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي بهدف تقريب الخدمات وتيسير النفاذ إليها.وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه المبادرة التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وبعث المشاريع المجددة، من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة الاستثمار في الكفاءات الشابة ومرافقتها لتحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية واعدة ذات قيمة مضافة.كما أبرز توجهات الدولة الرامية إلى دعم ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة والاستثمار في القطاعات الواعدة، داعيا الشباب إلى ابتكار حلول تكنولوجية ومؤسسات ناشئة قادرة على المساهمة في ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال الموارد الطبيعية، وتحسين مردودية الأنشطة الفلاحية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيد التزام مختلف هياكل الوزارة بمواصلة مرافقة الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة وتأطيرهم، وتقريب الخدمات الإدارية والفنية منهم، فضلا عن المساهمة في الترويج لمنتجاتهم ودعم مشاريعهم بما يعزز ديناميكية الابتكار والاستثمار في القطاع الفلاحي.واختتمت التظاهرة بالتنويه بمجهودات مختلف الأطراف المساهمة في تنظيم المناظرة وإنجاحها، وخاصة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم المبادرات الشبابية والحلول التكنولوجية باعتبارها رافعة أساسية لبناء فلاحة أكثر ذكاءً ونجاعة واستدامة.وحضر الموكب وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية بجمهورية السنغال، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب عدد من ممثلي الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية.