JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:37 Tunis

وزير الفلاحة يشرف على الإعلان عن نتائج المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة ويؤكد أهمية الابتكار في إرساء فلاحة ذكية ومستدامة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae88d5ea7e956.17811144_qnihgkljpmefo.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 14:16 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، على موكب الإعلان عن نتائج النسخة الرابعة من المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة التي انتظمت السبت، في إطار فعاليات الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة نشرته اليوم الاثنين.


وقد تم بالمناسبة تتويج أربعة حلول مبتكرة تعتمد على التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الذكية، وتغطي مجالات متنوعة، من بينها تطوير خدمات تربية النحل، والتقصي المبكر للأمراض والحرائق، إلى جانب توفير خدمات رقمية لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي بهدف تقريب الخدمات وتيسير النفاذ إليها.


وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه المبادرة التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وبعث المشاريع المجددة، من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة الاستثمار في الكفاءات الشابة ومرافقتها لتحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية واعدة ذات قيمة مضافة.


كما أبرز توجهات الدولة الرامية إلى دعم ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة والاستثمار في القطاعات الواعدة، داعيا الشباب إلى ابتكار حلول تكنولوجية ومؤسسات ناشئة قادرة على المساهمة في ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال الموارد الطبيعية، وتحسين مردودية الأنشطة الفلاحية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيد التزام مختلف هياكل الوزارة بمواصلة مرافقة الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة وتأطيرهم، وتقريب الخدمات الإدارية والفنية منهم، فضلا عن المساهمة في الترويج لمنتجاتهم ودعم مشاريعهم بما يعزز ديناميكية الابتكار والاستثمار في القطاع الفلاحي.

واختتمت التظاهرة بالتنويه بمجهودات مختلف الأطراف المساهمة في تنظيم المناظرة وإنجاحها، وخاصة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم المبادرات الشبابية والحلول التكنولوجية باعتبارها رافعة أساسية لبناء فلاحة أكثر ذكاءً ونجاعة واستدامة.

وحضر الموكب وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية بجمهورية السنغال، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب عدد من ممثلي الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338905

babnet

كل الأخبار...

15:37 - قبلي: تظاهرة تنشيطية للتعريف بمهارات الاطفال الحاملين لطيف التوحد وامكانية تحويلها الى مورد رزق
15:21 - ندوة عن بعد حو العنف المسلط على المرأة في الوسط الريفي يوم 5 نوفمبر 2026
15:06 - مستشفى سهلول يطلق برنامجا لتجديد الأسرة وتعزيز جودة الخدمات الصحية
14:45 - ورشة عمل بتونس تبحث مواءمة التشريعات وتطوير المهارات لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل
14:42 - توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة بتونس والاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والفلاحة بالسنغال لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
14:42 - المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تنظم يوما تكوينيا حول الأمن السيبرني في عصر الذكاء الاصطناعي
14:25 - الاحتفال بالاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 2 الى 7 نوفمبر 2026
14:16 - وزير الفلاحة يشرف على الإعلان عن نتائج المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة ويؤكد أهمية الابتكار في إرساء فلاحة ذكية ومستدامة
14:06 - كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس تنظم لقاء علميا حول سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاقها
13:47 - تنس: الألماني ألكسندر زفيريف في الصدارة التصنيف العالمي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 نوفمبر 2026 | 22 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
21°-14
25°-12
24°-16
24°-15
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/10)     1456,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/10)   29236 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab