ندوة عن بعد حو العنف المسلط على المرأة في الوسط الريفي يوم 5 نوفمبر 2026

تسلم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس تجهيزات طبية في شكل هبة من قبل جمعية "نوادي ليونس" Lions Clubs وذلك خلال حفل انتظم يوم السبت 31 اكتوبر الفارط بقاعة الاجتماعات بالمستشفىوتتمثل هذه الهبة الطبية التي تقدر قيمتها ب112 ألف دينار في تجهيزات مخصصة لجراحة سرطان الثدي، أبرزها جهاز الكشف عن "العقدة اللمفاوية الحارسة " Ganglion sentinelleوتعد هذه التجهيزات دعامة إضافية لتعزيز الإمكانيات التقنية للقسم ومساعدته على مواكبة التطور في الممارسات الجراحية وتحسين جودة جراحة الثديوتأتي هذه المبادرة الصحية لدعم جهود الفريق الطبي وشبه الطبي وتطوير جودة الخدمات العلاجية المسداة للمريضاتنوادي ليونس" Lions Clubs في تونس تعد جزءا من الشبكة العالمية للخدمات الإنسانية والاجتماعية وتعمل على تنظيم قوافل صحية وحملات تبرع لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة