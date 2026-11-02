ندوة عن بعد حو العنف المسلط على المرأة في الوسط الريفي يوم 5 نوفمبر 2026
تسلم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس تجهيزات طبية في شكل هبة من قبل جمعية "نوادي ليونس" Lions Clubs وذلك خلال حفل انتظم يوم السبت 31 اكتوبر الفارط بقاعة الاجتماعات بالمستشفى
وتتمثل هذه الهبة الطبية التي تقدر قيمتها ب112 ألف دينار في تجهيزات مخصصة لجراحة سرطان الثدي، أبرزها جهاز الكشف عن "العقدة اللمفاوية الحارسة " Ganglion sentinelle
وتعد هذه التجهيزات دعامة إضافية لتعزيز الإمكانيات التقنية للقسم ومساعدته على مواكبة التطور في الممارسات الجراحية وتحسين جودة جراحة الثدي
وتأتي هذه المبادرة الصحية لدعم جهود الفريق الطبي وشبه الطبي وتطوير جودة الخدمات العلاجية المسداة للمريضات
نوادي ليونس" Lions Clubs في تونس تعد جزءا من الشبكة العالمية للخدمات الإنسانية والاجتماعية وتعمل على تنظيم قوافل صحية وحملات تبرع لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة
وتتمثل هذه الهبة الطبية التي تقدر قيمتها ب112 ألف دينار في تجهيزات مخصصة لجراحة سرطان الثدي، أبرزها جهاز الكشف عن "العقدة اللمفاوية الحارسة " Ganglion sentinelle
وتعد هذه التجهيزات دعامة إضافية لتعزيز الإمكانيات التقنية للقسم ومساعدته على مواكبة التطور في الممارسات الجراحية وتحسين جودة جراحة الثدي
وتأتي هذه المبادرة الصحية لدعم جهود الفريق الطبي وشبه الطبي وتطوير جودة الخدمات العلاجية المسداة للمريضات
نوادي ليونس" Lions Clubs في تونس تعد جزءا من الشبكة العالمية للخدمات الإنسانية والاجتماعية وتعمل على تنظيم قوافل صحية وحملات تبرع لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة
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