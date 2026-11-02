القصرين: المصادقة على إسناد صفقات إنجاز 3 مسالك ريفية بفريانة وسبيطلة بطول جملي يفوق 19 كلم

صادقت اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة التجهيز على إسناد صفقات إنجاز 3 مسالك ريفية بمعتمديتي فريانة وسبيطلة من ولاية القصرين ، بطول جملي يناهز 19.3 كلم، على أن تنطلق الأشغال فعليا في غضون 21 يوما، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القصرين، صباح اليوم الاثنين.وتشمل هذه المشاريع، بمعتمدية فريانة، إنجاز المسلك الرابط بين المركز الحدودي المساعدية والمركز الحدودي السراقية على طول 7.3 كلم، إلى جانب مسلك الصخيرات الرابط بين منطقة الحناشي ومدرسة المساعدية، بطول 8 كلم.كما تتضمن المشاريع إنجاز مسلك الرحايات بمعتمدية سبيطلة، الرابط بين مسلك فج الطين ومنطقة الرحايات، على امتداد 4 كلم، وفق المصدر ذاته.ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية بالوسط الريفي، وتيسير تنقل المواطنين وتعزيز الربط بين التجمعات السكنية والمؤسسات التربوية، فضلا عن تحسين ظروف تنقل مستعملي هذه المسالك.