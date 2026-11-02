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قبلي: تظاهرة تنشيطية للتعريف بمهارات الاطفال الحاملين لطيف التوحد وامكانية تحويلها الى مورد رزق

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 15:37 قراءة: 1 د, 29 ث
      
نظّمت جمعية "حلم البراءة للتوحد" بقبلي، صباح اليوم الاثنين، تظاهرة تنشيطية بساحة الشهداء، ضمن مشروعها العلاجي الفني بعنوان "الفنون والاعاقة، من العلاج الى الابداع".
وأوضح رئيس الجمعية شاكر جغيب انّ هذه التظاهرة، تهدف الى تطوير قدرات ومهارات أطفال التوحد في مجال الإنتاج الإبداعي الذي من الممكن ان يمثل مستقبلا، مورد رزق للكثير منهم ويحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية، واشار الى ان هذا الهدف لا يخصّ الأطفال الحاملين لطيف التوحد فقط بل يمتد ليشمل عائلاتهم، خاصّة وان اغلبها من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة التي تتطلب ادماجا اقتصاديا.

ولفت الى ان مركز الجمعية يؤمن عدة تدريبات لتنمية المهارات الإبداعية لفائدة الأطفال الحاملين لطيف التوحد ولافراد من عائلاتهم، مضيفا أنّه يمكن مزيد تطوير هذه المهارات في المنزل لتمثل مورد رزق لهم، تكريسا لمفهوم العلاج والابداع من اجل الإنتاج، على غرار التجارب التي قامت بها بعض الدول الأوروبية في تحويل الموسيقى او الفن المسرحي الى مقومات وركائز علاجية لاطفال التوحد الذين بإمكانهم تحويل هذه الفنون الى مجالات للتمكين الاقتصادي.
وأشار المصدر ذاته، الى انه ورغم التحديات التي اعترضت الجمعية في تنفيذ مشروعها ومنها ضيق الفضاء او التشنجات العصبية التي يمرّ بها أطفال التوحد، الاّ انه امكن تحويل هذه الصعوبات الى عنصر قوة لمزيد النهوض بهم.

ويضم برنامج تظاهرة اليوم عدة ورشات منها ورشة التزويق على الخزف وورشة استعمال الطين الصحي وورشة الرسم، الى جانب تنظيم معرض لمنتوجات الأطفال في المركز وتقديم عرض مسرحي يعبر عن القدرات الإبداعية لذوي الإعاقة.
ومن ناحيتهم، عبّر اولاياء عدد من الأطفال الحاملين لطيف التوحد عن أملهم في ان يساهم المشروع الذي تنجزه جمعية "حلم البراءة" في مزيد التعريف بمواهب أبنائهم مع اتاحة فرص لهم لتتحول هذه المواهب والابداعات الى موارد رزق تساعدهم في الاستجابة لمتطلبات حياتهم، داعين الى مزيد الاسهام في دعم الجمعيات التي تنشط في مجال الإحاطة بالأطفال الحاملين للاعاقة باعتبار ما تقدمه من خدمات لفائدتهم، وهو ما يساعد في مزيد ادماجهم في محيطهم الاسري والمجتمعي.
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