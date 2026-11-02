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مدنين: اختتام مشروع "غرين اب" لجمعية المهندسين الشبان بجرجيس

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 18:12 قراءة: 0 د, 38 ث
      
احتضنت مدرسة الصيد البحري بجرجيس من ولاية مدنين، يوم امس الاحد، فعاليات اختتام مشروع "غرين اب" الذي انجزته جمعية المهندسين الشبان بجرجيس، بهدف تشجيع الطلبة على الابتكار واحداث مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز الابتكار الاخضر وعلى المبادرة، من خلال استنباط افكار لمشاريع مجدّدة خضراء ومستدامة، وفق رئيسة المشروع رندة حاذق.


وتضمنت فعاليات اليوم الختامي الذي حضره رئيس جامعة قابس ورئيس مركز "اليف جربة"، تنظيم مسابقة بين الطلبة من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالجنوب الشرقي بكل من جربة وقابس وتطاوين ومدنين الى جانب طلبة من جرجيس، لبعث مشاريع صديقة للبيئة ومجددة وتكنولوجية، اسفرت عن فوز فريق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس.
وتمثلت مشاركة الفريق الفائز والمتكون من ثلاثة طلبة في ابتكار مشروع ضيعة ذكية وتثمين فواضل الطماطم ليتم التعهد بالاحاطة والمتابعة للمشروع الى حين الحصول على التمويل اللازم.
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