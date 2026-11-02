مدينة سوسة تحتضن الدورة ال12 لمؤتمر الألم يومي 17 و18 مارس 2027

تحتضن مدينة سوسة فعاليات الدورة ال12 لمؤتمر الألم يومي 17 و18 مارس 2027 بمشاركة أطباء وأطباء مقيمين وصيادلة وإطارات شبه طبية وباحثين ومختصين في المجال الصحيويعد هذا المؤتمر مناسبة هامة لتسليط الضوء على الألم باعتباره مسألة صحية تستوجب التشخيص الدقيق والتكفل الطبي المناسب خاصة في الحالات المزمنة التي قد تؤثر في جودة حياة المرضى وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليوميةويهدف هذا الموعد العلمي الى التباحث حول المستجدات في مجال علاج الألم والتكفل بالمرضى الذين يعانون من الآلام الحادة والمزمنة مع التركيز على الابتكارات العلاجية وتعزيز المقاربة متعددة الاختصاصات فيرعاية المرضىويتضمن البرنامج محاضرات علمية يؤثثها خبراء ومختصون وورشات تطبيقية وموائد مستديرة حول المستجدات العلاجية وبروتوكولات التكفل وتطوير طرق تشخيص الألم وعلاجه وتحسين التكفل بالمرضى المصابين بالآلام الحادة والمزمنة الى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات الطبية في علاج الألم