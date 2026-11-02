تنس: الألماني ألكسندر زفيريف في الصدارة التصنيف العالمي
تقدم الألماني الكسندر زفيريف إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس مع تراجع الإيطالي يانيك سينر الى المركز الثاني، وفق التصنيف الجديد الصادر اليوم الإثنين.
ويتصدر الالماني الترتيب برصيد 9520 نقطة، متقدما على الألماني سينر، بينما حلّ الإسباني كارلوس ألكاراز ثالثا في التصنيف الذي جاء العشرة الأوائل فيه على النحو التالي:
1- ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 9550 نقطة
2- يانيك سينر (إيطاليا) – 9450 نقطة
3- كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 6100 نقطة
4- بن شيلتون (الولايات المتحدة) – 4580 نقطة
5- دانييل مدفيديف (روسيا) –3910 نقطة
6- فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3770 نقطة
7- ارثر فيس ( فرنسا) -3625 نقطة
8- فرانسيس تيافوي (الولايات المتحدة) -3480 نقطة
9- أليكس دي مينور (أستراليا) – 3460 نقطة
10- رافائيل يودار (اسبانيا) –3234 نقطة
ويتصدر الالماني الترتيب برصيد 9520 نقطة، متقدما على الألماني سينر، بينما حلّ الإسباني كارلوس ألكاراز ثالثا في التصنيف الذي جاء العشرة الأوائل فيه على النحو التالي:
1- ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 9550 نقطة
2- يانيك سينر (إيطاليا) – 9450 نقطة
3- كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 6100 نقطة
4- بن شيلتون (الولايات المتحدة) – 4580 نقطة
5- دانييل مدفيديف (روسيا) –3910 نقطة
6- فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3770 نقطة
7- ارثر فيس ( فرنسا) -3625 نقطة
8- فرانسيس تيافوي (الولايات المتحدة) -3480 نقطة
9- أليكس دي مينور (أستراليا) – 3460 نقطة
10- رافائيل يودار (اسبانيا) –3234 نقطة
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