تنس: الألماني ألكسندر زفيريف في الصدارة التصنيف العالمي

تقدم الألماني الكسندر زفيريف إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس مع تراجع الإيطالي يانيك سينر الى المركز الثاني، وفق التصنيف الجديد الصادر اليوم الإثنين.ويتصدر الالماني الترتيب برصيد 9520 نقطة، متقدما على الألماني سينر، بينما حلّ الإسباني كارلوس ألكاراز ثالثا في التصنيف الذي جاء العشرة الأوائل فيه على النحو التالي:1- ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 9550 نقطة2- يانيك سينر (إيطاليا) – 9450 نقطة3- كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 6100 نقطة4- بن شيلتون (الولايات المتحدة) – 4580 نقطة5- دانييل مدفيديف (روسيا) –3910 نقطة6- فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3770 نقطة7- ارثر فيس ( فرنسا) -3625 نقطة8- فرانسيس تيافوي (الولايات المتحدة) -3480 نقطة9- أليكس دي مينور (أستراليا) – 3460 نقطة10- رافائيل يودار (اسبانيا) –3234 نقطة