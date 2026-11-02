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المستشفى الجامعي الرابطة يعتمد النقل المباشر للعمليات الجراحية لتعزيز التكوين الطبي التفاعلي

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 12:45 قراءة: 0 د, 34 ث
      
شهد، المستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة، إنجاز تجربة جديدة في مجال التكوين الطبي تمثلت في النقل المباشر لعملية جراحية دقيقة بالمنظار من قاعة العمليات إلى قاعة الاجتماعات العلمية الذكية بالمستشفى، وذلك في إطار تطوير التكوين الطبي المستمر وتعزيز أساليب التعليم الطبي التفاعلي.


وتهدف هذه التجربة إلى تطوير أساليب التكوين الطبي واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل المعارف والخبرات بما يساهم في دعم التكوين المستمر وتحسين الكفاءات المهنية للإطارات الصحية من القطاعين العام والخاص.


وانتظمت هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لاختصاص أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة ومكنت الأطباء والإطارات الطبية والأطباء المقيمين من متابعة مختلف مراحل العملية الجراحية وتفاصيلها العلمية والتقنية بصورة مباشرة بما يتيح تبادل الخبرات وتعزيز المعارف والمهارات الطبية.
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