المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تنظم يوما تكوينيا حول الأمن السيبرني في عصر الذكاء الاصطناعي

تنظم المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، من خلال مركز المهن وإشهاد الكفاءات وبالتعاون مع صندوق الابتكار لتعزيز مشاركة خريجي الجامعات الأمريكية في المبادرات التنموية، يوم 7 نوفمبر 2026، يوما تكوينيا وتحسيسيا حول سبل الحماية من التهديدات السيبرنية في عصر الذكاء الاصطناعي.ويهدف هذا اللقاء إلى توعية المشاركين بالمخاطر المتصلة بالفضاء الرقمي وتعريفهم بأبرز التهديدات السيبرنية التي أفرزها التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي اضافة الى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لحماية بياناتهم ومعطياتهم الشخصية وضمان سلامتهم أثناء استخدام الوسائط الرقمية.وتنتظم هذه المبادرة بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في إطار جهود نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبرني.ودعا المنظمون الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر تعمير الاستمارة المخصصة للغرض مشيرين إلى أن عدد المقاعد محدود وأنه سيتم اختيار المشاركين عند الاقتضاء.ويتضمن الملصق الخاص بالتظاهرة تفاصيل برنامج اليوم التكويني ومحاوره.