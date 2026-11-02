القطاع الخاص باتحاد الشغل يصدر برقية تنبيه باضراب أيام 23 و24 و25 نوفمبر 2026 في مؤسسات نقل المحروقات

أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين برقية تنبيه بتنفيذ إضراب قطاعي شامل في مؤسسات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية، وذلك أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري.ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته على فيسبوك، احتجاجا على مواصلة تعطّل تنفيذ الاتفاق المبرم منذ 2 ماي 2019 وما رافقه من إخلالات بالحقوق المهنية والاجتماعية لأعوان القطاع، ومطالبة بالتنفيذ الفوري لكافة بنوده.ودعا قسم القطاع الخاص جميع الأطراف المعنية الى التدخل العاجل لإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز أسباب النزاع وذلك طبقا لأحكام الفصل 377 وما بعده من مجلة الشغل بما يضمن تسوية هذا الإشكال وتفادي تنفيذ الإضراب المعلن عنه.وللاشارة تتلخص أبرز بنود اتفاق 2 ماي 2019 في الإقرار بتمكين سواق شاحنات نقل المحروقات والمواد الخطرة من منح مالية خصوصية تتناسب مع طبيعة عملهم الشاق وإدراج وتصنيف السلك المهني لسائقي المحروقات رسميا ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة وإلزام الشركات المشغلة بتسوية الوضعيات وإيداع مساهمات العمال بانتظام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل آليات تعديل هوامش ربح الشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه الأجراء.