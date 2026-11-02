مركز "إفادة" ينظم ثلاث دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال نوفمبر 2026 حول مواضيع التمويل والقيادة والتواصل

ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، خلال شهر نوفمبر 2026، ثلاث دورات تكوينية، بمقره بتونس العاصمة، لفائدة الجمعيات الناشطة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار برنامجه الرامي إلى دعم قدرات الجمعيات وتطوير مهارات القائمين عليها.وتتوزع هذه الدورات على ثلاثة محاور، تتعلق الأولى ب"التمويل العمومي الخاص بالجمعيات" وتنتظم يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، فيما تخصص الدورة الثانية لموضوع "القيادة في العمل الجمعياتي"، وذلك يومي 18 و19 نوفمبر 2026.أما الدورة الثالثة فتتمحور حول "تقنيات التواصل باعتماد البرمجة اللغوية العصبية" وتنتظم يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.ودعا المركز الراغبين في الانضمام الى هذه الدورات إلى تحميل بطاقة المشاركة مباشرة من موقع الواب أو صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به وإرسالها عبر البريد الإلكتروني على العنوان التاليifeda.formation@topnet.tn.