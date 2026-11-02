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سيدي بوزيد: أكثر من 100 مصب للتصرف في مادة المرجين

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 21:38 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تجاوز عدد المصبات المعدّة للتصرف في مادة المرجين بولاية سيدي بوزيد 100 مصب، منها مصبان مهيآن حسب المواصفات البيئية بمعتمديتي سيدي علي بن عون (36 ألف متر مكعب) وبئر الحفي (5 الاف متر مكعب)، وذلك حسب معطيات خاصّة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
ويقدر إفراز مادة المرجين خلال هذا الموسم ب210 الاف متر مكعب، يمكن استغلاله لفرش حوالي 4200 هكتار، بعد أن أثبتت اغلب البحوث جدوى استعمال مادة المرجين كمخصب للتربة في كل الزراعات وخاصة الأشجار المثمرة.

وأكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد مبروكي في تصريح لصحفي "وات" انه ورد على المندوبية 45 مطلبا لفرش 2216 هكتارا أي حوالي 214500 أصل زيتون، وأشار الى ان مساحات فرش المرجين قد تطورت من 1890 هكتارا خلال الموسم 2022 / 2023 الى 2755 هكتارا في موسم 2025 / 2026
يشار إلى انه يوجد بولاية سيدي بوزيد 145 معصرة منها 10 تقليدية وواحدة ضغط عالي و134معصرة مسترسلة تصل طاقة تحويلها في اليوم إلى 8490 طنا، وشهد إنتاج الزيتون تطورا هاما خلال السنوات الماضية من 150 ألف طن في موسم 2021 / 2022 إلى أكثر من 350 ألف طن خلال هذا الموسم، وتضاعف إنتاج الزيت من 33 ألف طن في موسم 2021/ 2022 إلى حوالي 75 ألف طن هذا الموسم، وذلك بفضل ارتفاع عدد أشجار الزيتون بالولاية، الذي بلغ أكثر من 24 مليون شجرة على مساحة 307 الاف هكتار أي ما يمثل 68 بالمائة من المساحة المحترثة و93 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة.

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