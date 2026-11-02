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مستشفى سهلول يطلق برنامجا لتجديد الأسرة وتعزيز جودة الخدمات الصحية

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، دفعة أولى من 200 سرير جديد من مجموع 313 سريرا مخصصة للمرضى، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تحسين ظروف الإقامة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمؤسسة.


وقد انطلقت إدارة المستشفى في تنفيذ برنامج تركيز الاسرة الجديدة، حيث أعطت الأولوية لوحدة تصفية الدم التي تم تجديد كامل أسرتها، البالغ عددها 20 سريرا، وتركيزها يوم أمس الأحد.


ويتواصل تنفيذ البرنامج لتركيز الاسرة الجديدة بمختلف الأقسام والوحدات الاستشفائية، وفق برنامج أعد للغرض، على أن يتم استكمال العملية إثر تسلم الدفعة الثانية والأخيرة المقدرة بـ113 سريرا.


ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمشروع المؤسسة الذي يهدف إلى تحسين ظروف إقامة المرضى وتعزيز راحتهم وسلامتهم فضلا عن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتطوير البنية والتجهيزات بالمستشفى.

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