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كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس تنظم لقاء علميا حول سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاقها

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 14:06 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تنظم كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، لقاء علميا في إطار الدورة الثالثة من تظاهرة "اللقاءات الاقتصادية" للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك يوم 18 نوفمبر 2026 بمقر الكلية.


ويهدف هذا الموعد العلمي إلى إتاحة فضاء للحوار وتبادل الآراء حول السياسات الاقتصادية وآليات تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي إلى جانب استشراف التحديات والرهانات المطروحة في هذا المجال.


ويتمحور اللقاء حول موضوع "سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي ... النقاشات والآفاق في ضوء جائزة نوبل للاقتصاد لسنة 2026"، حيث سيتم التطرق إلى أبرز القضايا والتوجهات المرتبطة بسياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي ومناقشة آفاقها في ضوء المستجدات الاقتصادية والنظريات المعاصرة.
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