الرابطة الأولى - هيثم الطرابلسي حكما للمباراة المؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي

عينت الإدارة الوطنية للتحكيم هيثم الطرابلسي حكما للمباراة المؤجلة بين الملعب التونسي وضيفه النادي الإفريقي التي ستقام الثلاثاء بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال على ملعب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وسيكون البرتغالي روي سيلفا حكما في غرفة الفار.وكانت المباراة مقررة يوم 17 سبتمبر الماضي غير أنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الملعب.