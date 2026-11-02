الرابطة الثانية - جمعية أريانة تنهي علاقتها التعاقدية مع المدرب سهيل بالراضية

أعلنت جمعية أريانة عبر صفحتها الرسمية عن إنهاء علاقتها التعاقدية مع مدرب فريق أكابر كرة القدم سهيل بالراضية.وتاتي هذه القطيعة إثر الخسارة التي مني بها الفريق أمام مضيفه قوافل قفصة بهدف دون رد أمس الاحد لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.والتحق سهيل بالراضية بتدريب جمعية أريانة في جويلية الفارط غير أن النتائج لم ترتق إلى مستوى الانتظارات بعد الاكتفاء بفوز واحد وتعادلين مقابل ثلاث هزائم.كما عجز الفريق عن تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث الماضية.