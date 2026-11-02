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ضرورة احترام الحجم القانوني لسمك البوسيف (جمعية)

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 07:27 قراءة: 1 د, 38 ث
      
دعت جمعية "tunsea" للعلوم التشاركية الى ضرورة احترام الحجم القانوني المسموح به لسمك البوسيف خاصة مع تسجيل وفرة هذا النوع من الاسماك في الاسواق التونسية خلال الفترة الاخيرة.


ولفتت الجمعية الى انه، وحسب قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 27 ديسمبر 2024،
يمنع صيد البوسيف الذي يقلّ طوله عن 100 صم، من طرف الفكّ السفلي إلى تجويف الذيل.


وكبديل للقياس بالطول، ينصّ القرار على 11.4 كلغ كوزن أدنى للسمكة كاملة، أو 10.2 كلغ بعد نزع الأمعاء والخياشيم.


كما ينص القرار على منع صيد البوسيف على جميع وحدات الصيد من غرّة جانفي إلى 31 مارس من كل عام،
مع استثناء محدود لإنزال الأفراد دون الحجم المذكور، في حدود 5 بالمائة من مجموع مصيد البوسيف، بالوزن أو بالعدد.

و"البوسيف"، هي سمكة مهاجرة تعيش في عرض البحر، تتميز بفكّ علوي طويل ومسطّح يشبه السيف تستخدمه في اصطياد فرائسها، خاصةً الأسماك والحبّار. وهي من المفترسات البحرية التي لها دور في الشبكة الغذائية.

ووفق دراسات حول المصائد في المتوسّط، تم تسجيل أفراد يتجاوز طولها المترين، من طرف الفكّ السفلي إلى تجويف الذيل، دون احتساب السيف كما سجلت دراسة منشورة ضمن أعمال اللجنة الدولية لصون التنيات في الأطلسي وجود أفراد يصل طولها إلى 2.35 متر بنفس طريقة القياس.

وتختلف احجام هذا النوع من الاسماك حسب المنطقة والموسم وطريقة الصيد. فقد أشارت دراسة اجريت على الف سمكة بوسيف من مصائد الأسطول الإيطالي خلال سنتي 2022/2021 ، في عدة مناطق منها قناة صقلية والبحر الأيوني والتيراني والأدرياتيكي، الى ان معدّل طول السمكة يقارب 1.30 متر من الفكّ السفلي إلى تجويف الذيل، دون احتساب السيف بينما بلغ معدّل وزن السمكة قرابة 33 كلغ.

وقدرت الدراسات الطول الذي تكون في حدوده الإناث ناضجة جنسيًا بحوالي 1.39 متر من الفكّ السفلي إلى تجويف الذيل.

وشددت الدراسات على أن السيف لا يحتسب عند قياس حجم السمكة اذ انه يعطي انطباعا بان سمكة صغيرة قد بلغت الحجم القانوني مضيفة أن صيد صغار البوسيف يؤدي الى خسارة جزء من إمكانيّة نموّه وزيادة وزنه، ويقلل من فرص نضجه وتكاثره وبالتالي من تجديد المخزون واستمرار الصيد في المستقبل.

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