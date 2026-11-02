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تسجيل 33 مليمترا من الأمطار بالهوارية وأزمور خلال الـ24 ساعة الماضية

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 07:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شهدت عدة مناطق من البلاد تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ أقصاها 33 مليمترا بكل من الهوارية وأزمور من ولاية نابل، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.


وفي ما يلي أهم كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، حسب الولايات:


ولاية نابل: بوعرقوب 8، دار علوش 25، الهوارية 33، منزل تميم 10، أزمور 33، بوكريم 12، سيدي حسون 7.


ولاية جندوبة: سد بوهرتمة 3، سد بربرة 2، فرنانة 11، طبرقة 17.

ولاية بنزرت: غار الملح 14، بنزرت 9، العالية 8، العزيب 8، سجنان 6.

ولاية مدنين: بن قردان 12، جرجيس 7، سيدي مخلوف 4.

ولاية منوبة: المنوبية 10، منوبة 4، السعيدة 4.

ولاية بن عروس: حمام الأنف 14.

ولاية أريانة: رواد 17، المنيهلة 6، قلعة الأندلس 5.

ولاية سوسة: سيدي الهاني 6، كندار 5.

ولاية المنستير: معتمر 6، قصر هلال 4.
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