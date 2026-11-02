تسجيل 33 مليمترا من الأمطار بالهوارية وأزمور خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت عدة مناطق من البلاد تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ أقصاهابكل من الهوارية وأزمور من ولاية نابل، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.بوعرقوب 8، دار علوش 25، الهوارية 33، منزل تميم 10، أزمور 33، بوكريم 12، سيدي حسون 7.سد بوهرتمة 3، سد بربرة 2، فرنانة 11، طبرقة 17.غار الملح 14، بنزرت 9، العالية 8، العزيب 8، سجنان 6.بن قردان 12، جرجيس 7، سيدي مخلوف 4.المنوبية 10، منوبة 4، السعيدة 4.حمام الأنف 14.رواد 17، المنيهلة 6، قلعة الأندلس 5.سيدي الهاني 6، كندار 5.معتمر 6، قصر هلال 4.