حفرية بالمسرح الروماني بموقع المدينة في الفترة بين 11 و 22 اكتوبر 2026 من تنظيم المعهد الوطني للتراث

نظم المعهد الوطني للتراث، حفرية بالمسرح الروماني بموقع المديّنة، (مدينة ألتيبوروس قديما) بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف من 11 إلى 22 أكتوبر 2026، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي بين المعهد وجامعة بالرمو (إيطاليا).وانجزهذه الحفرية، وفق ما افاد المعهد الاحد في بلاغ، فريق من الباحثين ومحافظي تراث وطلبة اختصاص آثار.ويهتم الفريق العلمي التونسي الإيطالي بدراسة المسرح الروماني وتوثيق الفترات التاريخية القديمة المتأخرة والفترة الإسلامية اذ تم العثور داخله على بقايا مساكن تعود الى الفترة الفاطمية والأغلبية.كما مكنت هذه الحفريات من الحصول على تفاصيل دقيقة لتوزيع المدارج وموضع الركح وكذلك زخارف المعلم في مكانها الأصلي وأخرى معادة الاستعمال في الجدران والأرضيات.وتعتبر هذه الحفرية الدقيقة فريدة في شمال إفريقيا اذ عادة ما يتم ابراز أغلب المسارح الرومانية دون دراسة لمصير هذه المعالم الرمزية في الحضارة الرومانية خلال الفترات اللاحقة ودون توثيق ستراتغرافي وتأريخي، وفق البلاغ.