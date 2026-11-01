جربة تحتضن يومي 12 و13 نوفمبر 2026 الأيام الفرنكوفونية الأولى للتخدير والإنعاش لدى الأطفال

تحتضن جزيرة جربة يومي 12 و13 نوفمبر 2026 فعاليات الأيام الفرنكوفونية الأولى للتخدير والإنعاش لدى الأطفال، التي تنظمها الجمعية التونسية للتخدير والتسكين والإنعاش (STAAR) بالتعاون مع الجمعية الفرنكوفونية لأطباء التخدير والإنعاش لدى الأطفال (ADARPEF).وستشهد هذه التظاهرة العلمية مشاركة نخبة من الأطباء والأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين من تونس وفرنسا وعدد من الدول الأخرى، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الطبية في مجال التخدير والإنعاش لدى الأطفال، وفق بلاغ صحفي صادر الأحد عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر.ويتضمن البرنامج العلمي محاضرات وورشات عمل وجلسات نقاش تتناول أبرز المستجدات في هذا الاختصاص، مع التركيز على سلامة الأطفال أثناء التخدير، وتحسين جودة الرعاية الطبية، وتعزيز التكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية.كما تمثل هذه التظاهرة فرصة هامة لتعزيز التعاون العلمي والطبي بين تونس وفرنسا وبقية الدول الفرنكوفونية، وتأكيد مكانة تونس كوجهة لتنظيم المؤتمرات والملتقيات الطبية والعلمية الدولية.