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بطولة انقلترا:أرسنال في الصدارة بفضل هدف هافرتس في شباك ليفربول

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 20:34 قراءة: 0 د, 55 ث
      
​ابتعد أرسنال، حامل ​اللقب، بصدارة ترتيب البطولة الانقليزية ‌الممتازة لكرة ‌القدم بفارق ثلاث ‌نقاط عن أقرب ملاحقيه بعدما ضمن هدف كاي هافرتس المبكر ⁠فوزا ثمينا بنتيجة 1-صفر على ليفربول في ملعب أنفيلد اليوم الأحد.


وسجل المهاجم ​الألماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، مستفيدا ⁠من تمريرة عرضية أرضية من ديكلان رايس، بعدما فشل ⁠دفاع ليفربول في التعامل مع الكرة وإبعادها بالشكل المطلوب.


ورد ليفربول بقوة مع اقتراب نهاية الشوط الأول، إذ ارتطمت ركلة حرة نفذها فلوريان فيرتز بالعارضة، قبل أن يهدر أليكسيس ​ماك أليستر فرصة جيدة عندما سدد ضربة رأس فوق المرمى.


لكن أرسنال صمد أمام ‌ضغط أصحاب الأرض، ودافع باقتدار للحفاظ على تقدمه، فيما عجز ليفربول إلى ⁠حد كبير عن تهديد مرماه ‌بعد الاستراحة، ليحقق فريق المدرب ميكل أرتيتا أول انتصار له في البطولة الإنقليزية الممتازة على ملعب أنفيلد منذ 14 عاما.
ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة من تسع مباريات ‌في الصدارة، متقدما بفارق ثلاث ⁠نقاط على مانشستر سيتي الذي يملك 21 نقطة بعد خسارته على أرضه ‌أمام برايتون آند هوف ألبيون أمس السبت.
وتسببت الهزيمة الثانية لليفربول في البطولة هذا ‌الموسم ⁠في تراجعه بفارق تسع نقاط خلف أرسنال في المركز الخامس.
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