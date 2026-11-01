بطولة اسبانيا :ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته بفوزه 3-صفر على راسينغ سانتاندير
فاز ريال مدريد 3-صفر على مضيفه راسينغ سانتاندير في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم الأحد، بفضل أهداف كيليان مبابي وجود بلينغهام ويان ديوماندي، ليحقق بذلك انتصاره السادس تواليا في جميع المسابقات.
وافتتح مبابي التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يتخطى بلينغهام حارس مرمى راسينغ يولن أجيريزابالا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.
ثم قابل ديوماندي كرة مرتدة من الدفاع بتسديدة مذهلة في الزاوية العليا، ليوسع الفارق إلى ثلاثة أهداف قبل تسع دقائق على نهاية الشوط الأول.
ولعب ريال مدريد بأريحية في الشوط الثاني، وكان مبابي قريبا من تسجيل هدف آخر لكن تسديدته ارتطمت في القائم بعد مرور ساعة من اللعب.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبقى راسينغ في المركز 16 متقدما بنقطة واحدة عن منطقة النزول.
وافتتح مبابي التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يتخطى بلينغهام حارس مرمى راسينغ يولن أجيريزابالا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.
ثم قابل ديوماندي كرة مرتدة من الدفاع بتسديدة مذهلة في الزاوية العليا، ليوسع الفارق إلى ثلاثة أهداف قبل تسع دقائق على نهاية الشوط الأول.
ولعب ريال مدريد بأريحية في الشوط الثاني، وكان مبابي قريبا من تسجيل هدف آخر لكن تسديدته ارتطمت في القائم بعد مرور ساعة من اللعب.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبقى راسينغ في المركز 16 متقدما بنقطة واحدة عن منطقة النزول.
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