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بطولة اسبانيا :ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته بفوزه 3-صفر على راسينغ سانتاندير

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 20:31 قراءة: 0 د, 40 ث
      
فاز ريال مدريد 3-صفر ‌على ‌مضيفه راسينغ سانتاندير ‌في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم ⁠الأحد، بفضل أهداف كيليان مبابي وجود بلينغهام ويان ​ديوماندي، ليحقق بذلك انتصاره السادس تواليا ⁠في جميع المسابقات.


وافتتح مبابي التسجيل بركلة جزاء ⁠في الدقيقة 11، قبل أن يتخطى بلينغهام حارس مرمى راسينغ يولن أجيريزابالا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.


ثم قابل ديوماندي ​كرة مرتدة من الدفاع بتسديدة مذهلة في الزاوية العليا، ليوسع ‌الفارق إلى ثلاثة أهداف قبل تسع دقائق على نهاية ⁠الشوط الأول.


ولعب ريال ‌مدريد بأريحية في الشوط الثاني، وكان مبابي قريبا من تسجيل هدف آخر لكن تسديدته ارتطمت في القائم بعد مرور ساعة من اللعب.
ويحتل ‌ريال مدريد المركز ⁠الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة ‌خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبقى راسينغ في المركز ‌16 ⁠متقدما بنقطة واحدة عن منطقة النزول.
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