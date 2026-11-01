بطولة اسبانيا :ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته بفوزه 3-صفر على راسينغ سانتاندير

فاز ريال مدريد 3-صفر ‌على ‌مضيفه راسينغ سانتاندير ‌في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم ⁠الأحد، بفضل أهداف كيليان مبابي وجود بلينغهام ويان ​ديوماندي، ليحقق بذلك انتصاره السادس تواليا ⁠في جميع المسابقات.وافتتح مبابي التسجيل بركلة جزاء ⁠في الدقيقة 11، قبل أن يتخطى بلينغهام حارس مرمى راسينغ يولن أجيريزابالا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.ثم قابل ديوماندي ​كرة مرتدة من الدفاع بتسديدة مذهلة في الزاوية العليا، ليوسع ‌الفارق إلى ثلاثة أهداف قبل تسع دقائق على نهاية ⁠الشوط الأول.ولعب ريال ‌مدريد بأريحية في الشوط الثاني، وكان مبابي قريبا من تسجيل هدف آخر لكن تسديدته ارتطمت في القائم بعد مرور ساعة من اللعب.ويحتل ‌ريال مدريد المركز ⁠الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة ‌خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبقى راسينغ في المركز ‌16 ⁠متقدما بنقطة واحدة عن منطقة النزول.