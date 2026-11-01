القصرين: الدراجات النارية مسؤولة عن 42 بالمائة من قتلى حوادث المرور بالجهة (الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات)

تسببت الدراجات النارية في 42 بالمائة من قتلى حوادث المرور بولاية القصرين، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 29 أكتوبر 2026، وفق المنسقة الجهوية لمكتب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين، جيهان غرسلي.وأوضحت غرسلي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أنّ الجهة سجلت، خلال الفترة المذكورة، 155 حادث مرور أسفرت عن 46 قتيلا و242 جريحا، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عشرة وطنيا، بنسبة 3,78 بالمائة من إجمالي الحوادث المسجلة بالبلاد، حسب إحصائيات المرصد الوطني للمرور.وأمام خطورة هذه المؤشرات، بيّنت غرسلي أن المكتب الجهوي للجمعية، أعدّ بالشراكة مع دور الشباب بالجهة، برنامجا تحسيسيا وتوعويا يستهدف سائقي الدراجات النارية، انطلق تنفيذه يوم 28 أكتوبر المنقضي ويتواصل إلى غاية 17 ديسمبر 2026، بهدف الوصول إلى 1800 سائق، وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المرورية غير الآمنة وضرورة الإلتزام بقواعد الجولان.ويتضمن البرنامج، وفق غرسلي، تنظيم أنشطة ميدانية على امتداد يومين بكل معتمدية، تشمل المفترقات الكبرى والنقاط السوداء التي تتكرر فيها حوادث المرور، فضلا عن المناطق التي تشهد استعمالا مكثفا للدراجات النارية، ولا سيما الأرياف، أين تُستخدم هذه الوسيلة في التنقل اليومي وقضاء الشؤون ونقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية، بما يجعلها بديلا عن وسائل النقل الأخرى في عديد المناطق.وعلى المستوى الوطني، كشفت المنسقة الجهوية لمكتب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين، أن عدد حوادث المرور المسجلة خلال الفترة نفسها بكامل البلاد ، بلغ 1270 حادثا، أسفر عن 221 قتيلا و1396 جريحا، مبيّنة أنّ السرعة المفرطة تصدرت قائمة الأسباب المسجلة للحوادث بـ867 حادثا، تليها مخالفة قواعد الأولوية بـ381 حادثا، ثم شق الطريق، الذي يرتبط أساسا بسلوك المترجلين، بـ296 حادثا، وتغيير الاتجاه بـ245 حادثا، وعدم ملازمة اليمين بـ210 حوادث.وأضافت أنه تم تسجيل 130 حادثا بسبب عدم احترام علامة "قف"، و95 حادثا جراء المجاوزة الممنوعة، و32 حادثا بسبب السياقة دون رخصة، وفق الإحصائيات ذاتها.وتصدرت ولاية تونس الترتيب الوطني من حيث عدد حوادث المرور، بتسجيل 557 حادثا أسفرت عن 100 قتيل و685 جريحا، تليها ولاية المهدية بـ339 حادثا، ثم ولاية نابل بـ333 حادثا، في حين سجلت ولاية قفصة 221 حادثا، فيما احتلت ولاية قبلي المرتبة الأخيرة بـ49 حادثا، وفق نفس المصدر.وتبرز هذه الأرقام، وفق غرسلي، أهمية تكثيف التدخلات الميدانية والأنشطة التوعوية، خاصة لفائدة مستعملي الدراجات النارية، إلى جانب تعزيز احترام قواعد السلامة المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث والتقليص من الخسائر البشرية الناجمة عنها.