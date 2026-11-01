تراجع حوادث المرور وعدد الجرحى مقابل ارتفاع عدد القتلى خلال ال10 أشهر الأولى من السنة
سجلت الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 تراجعًا في عدد حوادث المرور وعدد الجرحى الناجمة عنها، مقابل ارتفاع عدد القتلى مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور.
وبلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 29 أكتوبر 2026، نحو 4102 حوادث، مقابل 4555 حادثًا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 9.95 بالمائة.
كما تراجع عدد جرحى حوادث المرور بنسبة 12.13 بالمائة، إذ بلغ 5293 جريحًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6024 جريحًا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
في المقابل، ارتفع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 13.19 بالمائة، حيث بلغ عددهم 1141 قتيلًا إلى موفى أكتوبر 2026، مقابل 1008 قتلى خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 29 أكتوبر 2026، نحو 4102 حوادث، مقابل 4555 حادثًا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 9.95 بالمائة.
كما تراجع عدد جرحى حوادث المرور بنسبة 12.13 بالمائة، إذ بلغ 5293 جريحًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6024 جريحًا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
في المقابل، ارتفع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 13.19 بالمائة، حيث بلغ عددهم 1141 قتيلًا إلى موفى أكتوبر 2026، مقابل 1008 قتلى خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
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