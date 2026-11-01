تراجع حوادث المرور وعدد الجرحى مقابل ارتفاع عدد القتلى خلال ال10 أشهر الأولى من السنة

سجلت الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 تراجعًا في عدد حوادث المرور وعدد الجرحى الناجمة عنها، مقابل ارتفاع عدد القتلى مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور.وبلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية إلى غاية، مقابل 4555 حادثًا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبةكما تراجع عدد جرحى حوادث المرور بنسبة، إذ بلغخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6024 جريحًا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.في المقابل، ارتفع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة، حيث بلغ عددهمإلى موفى أكتوبر 2026، مقابل 1008 قتلى خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.