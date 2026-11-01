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بطولة تركيا: طرابزون سبور يفوز على غازي عنتاب 2-صفر

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علم فلسطين يزين مدرجات طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 18:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فاز نادي طرابزون سبور على ضيفه غازي عنتاب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة التركية الممتازة لكرة القدم.
وافتتح المدافع الصربي ستيفان سافيتش التسجيل لفريق طرابزون سبور في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما استغل كرة متقنة من زميله إيرنيست موتشي إثر ركلة ركنية نفذها الدولي المصري محمد صلاح.

وأضاف موتشي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 ، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك الحارس أتابيرك دنيز.
وأتيحت لفريق غازي عنتاب عدة فرص سانحة للتسجيل، خاصة في الشوط الثاني، لكن الحارس الكاميروني أندري أونانا كان في الموعد، وتصدى لها ببراعة.

وبهذا الفوز، ارتقى طرابزون سبور مؤقتا إلى المرتبة الثالثة برصيد 22 نقطة، فيما يواصل غلطة سراي تصدر البطولة برصيد 25 نقطة.
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