قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس يتسلم تجهيزات طبية لجراحة سرطان الثدي بقيمة 112 الف دينار

تسلّم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، أمس السبت، هبة من جمعية "نوادي ليونس" تمثلت في تجهيزات طبية مخصصة لجراحة سرطان الثدي بقيمة 112 الف دينار، وفق ما أعلنه المستشفى في بلاغ نشر اليوم الأحد على صفحته على موقع "فيسبوك".وأضاف المستشفى، أن هذه التجهيزات ستساعد في اعتماد تقنية "العقدة اللمفاوية الحارسة" وتسهيل جراحة الثدي لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، كما تمثل دعامة إضافية لتعزيز الإمكانيات التقنية للقسم، والمساهمة في مواكبة التطور في التدخلات الجراحية ودعم جهود الفريق الطبي وشبه الطبي في أداء مهامهم لتطوير جودة الخدمات الصحية المسداة للمريض.وانتظم بالمناسبة حفل لتسلم الهبة بإشراف المدير الجهوي للصحة بصفاقس وبحضور كل من المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر والمدير العام لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد، ورئيس قسم الطب النووي، ورؤساء اللجان الطبية وعديد الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية.