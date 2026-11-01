JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:25 Tunis

قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس يتسلم تجهيزات طبية لجراحة سرطان الثدي بقيمة 112 الف دينار

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/5ddfb8e4844734.45164137_jknhlmgopieqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 19:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تسلّم قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، أمس السبت، هبة من جمعية "نوادي ليونس" تمثلت في تجهيزات طبية مخصصة لجراحة سرطان الثدي بقيمة 112 الف دينار، وفق ما أعلنه المستشفى في بلاغ نشر اليوم الأحد على صفحته على موقع "فيسبوك".


وأضاف المستشفى، أن هذه التجهيزات ستساعد في اعتماد تقنية "العقدة اللمفاوية الحارسة" وتسهيل جراحة الثدي لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، كما تمثل دعامة إضافية لتعزيز الإمكانيات التقنية للقسم، والمساهمة في مواكبة التطور في التدخلات الجراحية ودعم جهود الفريق الطبي وشبه الطبي في أداء مهامهم لتطوير جودة الخدمات الصحية المسداة للمريض.


وانتظم بالمناسبة حفل لتسلم الهبة بإشراف المدير الجهوي للصحة بصفاقس وبحضور كل من المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر والمدير العام لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد، ورئيس قسم الطب النووي، ورؤساء اللجان الطبية وعديد الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338865

babnet

كل الأخبار...

19:25 - قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس يتسلم تجهيزات طبية لجراحة سرطان الثدي بقيمة 112 الف دينار
19:06 - هيئة الصيادلة تقدم الممارسات الفضلى والوقائية ضد الجلطة الدماغية
18:52 - طقس الليلة: أمطار متفرقة ورعدية بالشمال مع انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الغربية
18:42 - بنزرت: انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بإنتاج 3200 طنّ من الزيت
18:38 - بطولة تركيا: طرابزون سبور يفوز على غازي عنتاب 2-صفر
18:22 - ماراطون نيويورك: الكينية تشيبكيروي تستعيد اللقب
18:16 - عرضه الأول الاربعاء القادم بالعاصمة: الفيلم الوثائقي "أحييني اليوم" يسلط الضوء على واقع الأمن المائي في تونس
18:13 - توقعات بتقلص عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027
17:40 - نابل: "التمييز الرقمي" محور دورة تكوينية شبابية حول التربية على وسائل الاعلام
17:34 - انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون ببنزرت وتقديرات اولية بإنتاج 3200 طن من الزيت
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 نوفمبر 2026 | 21 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
19°-14
21°-13
24°-11
23°-16
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab