ماراطون نيويورك: الكينية تشيبكيروي تستعيد اللقب

استعادت الكينية شيلا ‌تشيبكيروي ‌لقب ماراطون ‌نيويورك اليوم الأحد بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن ⁠ساعتين و24 دقيقة و36 ثانية، بينما اندفعت الأمريكية ​جيس ماكلين في المراحل الأخيرة ⁠بقوة لتنتزع المركز الثاني.وكانت تشيبكيروي، بطلة نسخة عام ⁠2024، تتقدم بمفردها عندما عبرت خط النهاية، وذلك بعد عامين من تفوقها على مواطنتها هيلين أوبيري.واقتربت أوبيري، حاملة اللقب، ​بشكل كبير من إحراز المركز الثاني، لكنها فقدت فرصة ‌الميدالية الفضية في اللحظات الأخيرة، إذ اندفعت ماكلين بقوة ⁠لتتجاوزها سريعا وتعبر ‌خط النهاية بفارق ثانية واحدة أمامها، مسجلة ساعتين و24 دقيقة و42 ثانية.وتقدمت أوبيري وتشيبكيروي عن المجموعة المتصدرة، ⁠وظلت أوبيري تلاحق منافستها عن كثب في أغلب المرحلة ‌الأخيرة من المسار على أمل تحقيق مفاجأة أخرى بعد ‌أن ⁠حطمت الرقم القياسي للسباق العام الماضي.