بنزرت: انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بإنتاج 3200 طنّ من الزيت

أعطيت، اليوم الأحد، بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت إشارة إنطلاق الموسم الجهوي لجني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بإنتاج حوالي 16 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 3200 طن من الزيت.ودعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على افتتاح الموسم، إلى مزيد تعبئة الجهود لتأمين صابة هذا الموسم والتصدي لكل الخروقات، مثمّنا الحرص الجماعي لإنجاح المبادرة الجهوية لتخصيص جانب من عائدات الموسم لتمويل إنجاز مصبّ مهيأ ومعتمد للمرجين بالجهة.وفي السياق ذاته، أكدّت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة أنّ الإدارة استعدت، بالتعاون مع أهل المهنة، لانجاح الموسم من حيث توفير 25 معصرة منتصبة بمختلف مناطق الإنتاج بالجهة، موزّعة إلى 9 معاصر تقليدية، و16 معصرة عصرية، ومن بينها 7 معاصر معدة للتصدير تولت الموسم الفارط تصدير حوالي 230 ألف لتر من زيت الزيتون.وأشارت إلى توفير مصبين للمرجين بكل من ماطر وبنزرت الجنوبية، علاوة على إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة أصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته، ومواصلة تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من أصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 150 هكتار تستوعب 7500 متر مكعب من المرجين، بما يساهم في التقليص من تداعياته على البيئة الطبيعية عموما.يشار إلى أنّ اللجنة الجهوية المكلفة بضبط آخر الاستعدادات لانجاح موسم جني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت، قد في حدّدت إجتماعها الأخير المنعقد خلال الأسبوع الجاري على السعر المرجعي لعصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون بـ 200 مليم، مع تخصيص 10 مليمات بعنوان المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المصب الجهوي المراقب لإستيعاب مادة المرجين.كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتأمين نقل العملة الفلاحيين وتمكينهم من التغطية الإجتماعية، وإتمام إجراءات التراخيص للمعاصر بالتنسيق مع المهنيين، وحسن تثمين المرجين، مشدّدة على ضرورة مراقبة المنابت العشوائية والتصدي لها لحماية أصول الزياتين، ومواصلة اليقظة، وتفعيل إجراءات التحسيس والتوعية بشأن بكتيريا "سل الزياتين"، مؤكدة خلو الجهة من هذا المرض.يذكر أن ولاية بنزرت تضم 21 ألف هكتار من الزياتين، منها 20 الف هكتار زيتون زيت، و1000 هكتار زيتون مائدة، علاوة على 536 هكتار زيتون بيولوجي، وتوفر طاقة خزن يومية تعادل 1280 طن، وطاقة تحويل يومية تقدر بـ 1048 طنّا، علما أنّه تمت برمجة وإنجاز 600 هك من الزياتين في إطار مشروع التصرف المندمج لمشهد حوض سد وادي المالح بمعتمدية غزالة، و250 هك من الزياتين في إطار برنامج دائرة المحافظة على المياه والتربة بمندوبية التنمية الفلاحية، و140 هكتار من الزياتين في إطار برامج ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.