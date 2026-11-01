تصفيات كاس امم افريقيا (تونس- ليبيا): معين الشعباني يعلن مساء السبت القادم عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي

سيعلن المدرب معين الشعباني مساء يوم السبت القادم عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركة في التحضيرات، استعداداً لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والتي ستجمع "نسور قرطاج" بالمنتخب الليبي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري بملعب الطيب المهيري بصفاقس (س17)، ويوم الثلاثاء 17 من الشهر نفسه بطرابلس.وأفاد مصدر مسؤول صلب الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاحد بأن الإعلان عن قائمة المنتخب التونسي الخاصة بلقائي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات القارية سيكون بعد نهاية المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، و-المقررة يوم 7 نوفمبر الجاري-،وذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم،على أن يكون تجمع اللاعبين يوم الأحد القادم قبل التوجه إلى مدينة صفاقس.قائلاً في هذا الصدد "لن يكون هناك تأجيل أو تغيير في موعد المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة لسباق البطولة".وتابع ذات المصدر أن "الحصة التدريبية الأولى للمنتخب التونسي ستدور يوم 9 نوفمبر الجاري،وتتواصل التحضيرات بمدينة صفاقس ضمن أيام "الفيفا" التي تمتد على 9 أيام انطلاقا من الأحد القادم، بما في ذلك الندوة الصحفية التي ستسبق مباراة تونس وليبيا بملعب الطيب المهيري، حيث تم إعداد كل المستلزمات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بتربص المنتخب ومباراتي صفاقس وطرابلس".وأكد أن تذاكر مباراة المنتخب التونسي مع نظيره الليبي بملعب الطيب المهيري سيتم طرحها للبيع بطريقة إلكترونية، فضلاً عن شبابيك ملعب الطيب المهيري.وأضاف المصدر المسؤول أن موعد تحول وفد المنتخب التونسي إلى ليبيا سيكون يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري عبر طائرة خاصة، وذلك بمناسبة مباراة الجولة الرابعة المقررة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على الساعة الخامسة مساء (س17).يذكر أن المنتخب التونسي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بعد تعادلين مع أوغندا وبوتسوانا(تمتلك بدورها نقطتين)، ويحتل منتخب أوغندا (المتأهل آلياً باعتباره أحد البلدان المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2027) المركز الأول بـ 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب الليبي المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة.يتأهل إلى النهائيات القارية عن المجموعة الثامنة منتخبٌ واحد فقط، باعتبار أن منتخب أوغندا متأهلٌ آليًا.