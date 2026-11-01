تواصل التحويل الجزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إلى غاية 3 نوفمبر الجاري (وزارة التجهيز)

يتواصل التحويل الجزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 22، إلى غاية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وذلك لاستكمال أشغال هدم جسر لاكانيا، وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان.وأفادت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن نسبة تقدم أشغال هدم الجسر القديم بلغت 100 بالمائة في اتجاه الحمامات ونحو 75 بالمائة في اتجاه تونس، مشيرة إلى أن استكمال عملية الهدم مبرمج ليوم الثلاثاء المقبل.ودعت الوزارة مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه الضاحية الجنوبية والحمامات إلى اعتماد مسلك بديل يمر عبر طريق سان غوبان في اتجاه مقرين، ثم جسر مقرين - الرياض، فالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه بن عروس، وصولا إلى محول بئر القصعة.أما بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة، فيمكنهم المرور عبر محول بئر القصعة والطريق الوطنية رقم 1، ثم جسر مقرين - الرياض وطريق سان غوبان في اتجاه العاصمة.كما يمكن اعتماد مسلك آخر عبر الطريق الوطنية رقم 1، بالدخول من المنعرج المؤدي إلى ملعب رادس، ثم مفترق المدينة الجديدة ومفترق شوشة رادس، في اتجاه جسر رادس-حلق الوادي، ومنه إلى وسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، أو عبر المنعرج المحاذي لبنك الإسكان في اتجاه جسر شوشة رادس.ومن بين المسالك البديلة أيضا، المرور عبر جسر لاكانيا ومفترقي الوردية 1 والوردية 2 في اتجاه ساحة باب عليوة، ثم جسر الريفولون وشارع المنصف باي وصولا إلى شارع المغرب العربي (طريق Z4).وحثت الوزارة مستعملي الطريق على احترام العلامات المرورية والتوجيهية، وملازمة الحذر والتخفيض من السرعة عند الاقتراب من مناطق الأشغال.