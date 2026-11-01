JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:40 Tunis

تواصل التحويل الجزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إلى غاية 3 نوفمبر الجاري (وزارة التجهيز)

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/674832805ea541.54536793_mefoihpgnjlkq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 16:33 قراءة: 1 د, 12 ث
      
يتواصل التحويل الجزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 22، إلى غاية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وذلك لاستكمال أشغال هدم جسر لاكانيا، وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان.


وأفادت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن نسبة تقدم أشغال هدم الجسر القديم بلغت 100 بالمائة في اتجاه الحمامات ونحو 75 بالمائة في اتجاه تونس، مشيرة إلى أن استكمال عملية الهدم مبرمج ليوم الثلاثاء المقبل.


ودعت الوزارة مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه الضاحية الجنوبية والحمامات إلى اعتماد مسلك بديل يمر عبر طريق سان غوبان في اتجاه مقرين، ثم جسر مقرين - الرياض، فالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه بن عروس، وصولا إلى محول بئر القصعة.


أما بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة، فيمكنهم المرور عبر محول بئر القصعة والطريق الوطنية رقم 1، ثم جسر مقرين - الرياض وطريق سان غوبان في اتجاه العاصمة.

كما يمكن اعتماد مسلك آخر عبر الطريق الوطنية رقم 1، بالدخول من المنعرج المؤدي إلى ملعب رادس، ثم مفترق المدينة الجديدة ومفترق شوشة رادس، في اتجاه جسر رادس-حلق الوادي، ومنه إلى وسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، أو عبر المنعرج المحاذي لبنك الإسكان في اتجاه جسر شوشة رادس.

ومن بين المسالك البديلة أيضا، المرور عبر جسر لاكانيا ومفترقي الوردية 1 والوردية 2 في اتجاه ساحة باب عليوة، ثم جسر الريفولون وشارع المنصف باي وصولا إلى شارع المغرب العربي (طريق Z4).

وحثت الوزارة مستعملي الطريق على احترام العلامات المرورية والتوجيهية، وملازمة الحذر والتخفيض من السرعة عند الاقتراب من مناطق الأشغال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338859

babnet

كل الأخبار...

17:40 - نابل: "التمييز الرقمي" محور دورة تكوينية شبابية حول التربية على وسائل الاعلام
17:34 - انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون ببنزرت وتقديرات اولية بإنتاج 3200 طن من الزيت
17:10 - جبل الوسط: قافلة صحية متعددة الاختصاصات وأنشطة متنوعة بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي
17:01 - بطولة الرابطة الثانية : النتائج والترتيب إثر الدفعة الثانية من الجولة السادسة
16:38 - تصفيات كاس امم افريقيا (تونس- ليبيا): معين الشعباني يعلن مساء السبت القادم عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي
16:33 - تواصل التحويل الجزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إلى غاية 3 نوفمبر الجاري (وزارة التجهيز)
16:10 - دراسة تونسية توصي بتعزيز اجراءات الوقاية للحد من مخاطر التعرض المواد الكيميائية في ورشة طباعة بمصنع نسيج
15:50 - المهدية: معارض وورشات وندوات علمية في الدورة الثالثة من مهرجان سمكة "الميلة" بسلقطة
15:34 - منظمة التربية والاسرة تقترح إطلاق حملة تضامن وطنية لإنشاء قاعات مراجعة بالمؤسسات التربوية التي تشكو نقصا في بنيتها التحتية
15:03 - يوم تحسيسي للحد من التلوث البلاستيكي بالوسط الجامعي يوم 4 نوفمبر 2026 بكلية العلوم بتونس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 نوفمبر 2026 | 21 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
19°-14
21°-13
24°-11
23°-16
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab