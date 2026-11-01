الذكاء الاصطناعي والكتب الصوتية وحقوق الملكية الفكرية في صدارة نقاشات المشاركين في مؤتمر "الشارقة الدولي للناشرين" بداية من اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد أعمال الدورة السادسة عشرة من "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين"، الذي تتواصل فعالياته حتى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة صناع النشر وخبراء في المجال من مختلف أنحاء العالم ومن بينهم عدد من الناشرين التونسيين.وسيكون الذكاء الاصطناعي والكتب الصوتية وحقوق الملكية الفكرية في صدارة النقاشات التي سيتناول خلالها المشاركون في المؤتمر 30 محورا تهتم بأبرز التحولات في صناعة الكتاب، كما سيمثل المؤتمر فرصة لعقد لقاءات أعمال من شانها أن تفتح المجال أمام الناشرين والوكلاء الأدبيين لتبادل حقوق النشر والترجمة، وبحث الشراكات وفرص التعاون.ووفق بلاغ صادر عن المنظمين ستخصص جلسات اليوم الأول لمناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحرير الكتب وتدقيقها وتسويقها، ومستقبل الكتب الصوتية وإنتاجها وتوزيعها، إلى جانب حقوق النشر والترجمة في الاقتصاد الرقمي، وتحويل الكتب إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، والاستثمار في الملكية الفكرية. كما تتناول الجلسات فرص التوسع في الأسواق العالمية، وتسويق الكتب عبر منصتي "أمازون" و"نون"، وتأثير التحولات الإعلامية في وصول الناشرين والمؤلفين إلى القراء.ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي تنظمه سنويا هيئة الشارقة للكتاب، قبل أيام من انطلاق معرض الكتاب الدولي، جلسات تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال دور النشر، وشراء حقوق الترجمة، وتحويل الكتب إلى ملكيات فكرية، فضلا عن الاهتمام بالتوزيع الرقمي وإدارة المخزون، وبحث فرص انتشار الكتب العربية في الأسواق العالمية.وتتواصل أعمال المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء (2 و3 نوفمبر)، من خلال اللقاءات الثنائية (التي تتواصل على امتداد اليوم) وتجمع الناشرين والوكلاء الأدبيين وممثلي المؤسسات المتخصصة لبحث فرص التعاون وعقد الصفقات وتبادل حقوق النشر والترجمة. كما تُعقد يوم الاثنين جلسة متخصصة تناقش تعزيز تطبيق "معاهدة مراكش" وتطوير ممارسات النشر الميسر في المنطقة العربية.