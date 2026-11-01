هيئة الصيادلة تقدم الممارسات الفضلى والوقائية ضد الجلطة الدماغية

تعتبر الاصابة بالجلطة الدماغية ثاني أسباب الوفاة في تونس بنسبة56.7 بالمائة لكل مائة ألف ساكن في سنة 2021، حسب ما أفاد به المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، داعيا من خلال دور الصيدليات الخاصة وانتمائها للخط الاول، عموم المواطنين والمرضى الى اتخاذ تدابير وقائية وتجنّب عوامل الاختطار عبر خمس ممارسات فضلى.ودعت الهيئة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكتة الدماغية الموافق لـ29 أكتوبر من كل سنة ، الى الاقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول ومراقبة ضغط الدم لاسيما لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتشجيع على الالتزام الدقيق بمتابعة العلاجات المضادة لمرض السكري والأدوية الخافضة لمستويات الدهون في الدم.كما نصحت باتباع نمط حياة صحي من خلال الالتزام بالتدابير الصحية والغذائية السليمة، مؤكدة ضرورة الاتصال الفوري بخدمات الإسعاف الطبي الاستعجالي فور ملاحظة أعراض أولية، والمتمثلة في ارتخاء أحد جانبي الوجه وضعف أحد الذراعين او العجز عن رفعه وكذلك اضطراب النطق.وقد اطلقت وزارة الصحة في 12 سبتمبر 2025 الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج «الصحة عزيزة»، بهدف إنقاذ الأرواح والحد من الإعاقات وتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الإنصاف في النفاذ إلى العلاج بمختلف الجهات.وترتكز هذه الخطة على ضمان تكافؤ فرص العلاج بين الجهات وإدماج الابتكار والطب عن بعد والمستشفى الافتراضي، فضلا عن تعبئة الكفاءات الطبية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية.وتسجل تونس سنويا ما بين 18 ألفا و24 ألف حالة جلطة دماغية، وفق معطيات وزارة الصحة التي أعلنتها بمناسبة إطلاق الخطة الوطنية، مشيرة إلى أن هذا المرض يعد من أبرز أسباب الإعاقة المكتسبة وأحد أهم أسباب الوفاة في البلاد.