اجتماع الفدرالية المغاربية لمجالس هيئات الأطباء...تعاون مغاربي لتطوير التكوين والممارسة الطبية

افتتح وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أمس السبت بدار الطبيب بتونس، اجتماع الفدرالية المغاربية لمجالس هيئات الأطباء، بمشاركة ممثلي البلدان المغاربية الخمسة.وأكّد الفرجاني، وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم الأحد، دعم التعاون في محاور عملية على غرار التقارب بين برامج التكوين الطبي وتبادل الخبرات والعمل على تيسير تنقّل الأطباء وممارستهم للمهنة بين بلدان المنطقة.كما أبرز أهمية توظيف التطبيب عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتقريب الخدمات وتحسين التكفّل بالمرضى، مع احترام أخلاقيات المهنة واستقلالية الهيئات المهنية ودورها في تنظيمها.وبينت الوزارة في بلاغها أن هذا الاجتماع يندرج في إطارالتعاون الذي ينعكس على جودة العلاج وظروف عمل الأطباء في البلدان المغاربية.والفدرالية المغاربية لمجالس هيئات الأطباء هي منظمة مهنية إقليمية تجمع الهيئات والعمادات الطبية الرسمية في دول المغرب العربي الخمس (المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، وموريتانيا)، وقد تأسست بهدف التنسيق وتوحيد الجهود بين هذه المجالس لتطوير مهنة الطب وحمايتها.وتتلخص الأهداف والمهام الرئيسية للفدرالية في تنظيم ممارسة المهنة وتسهيل حركية الأطباء والعمل على إيجاد آليات قانونية وتنظيمية تسمح للأطباء بالتنقل وممارسة المهنة بين الدول الأعضاء بشكل مرن وسلس، إلى جانب تطوير التكوين الطبي ومواكبة المستجدات الصحية عبر التنسيق المشترك لدمج التكنولوجيات الحديثة، مثل التطبيب عن بُعد والذكاء الاصطناعي، في المنظومات الصحية المغاربية.