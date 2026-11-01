المهدية: معارض وورشات وندوات علمية في الدورة الثالثة من مهرجان سمكة "الميلة" بسلقطة

اختتمت بمدينة سلقطة بالمهدية، الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان سمكة "الميلة"، التي جمعت بين المعارض والورشات والمسابقات والندوات التعليمية.واختارت دار الثقافة البشير بن سلامة بقصور الساف، التي تسهر على التنظيم، ختم الفعاليات بنقطة مشاوي بحرية ونقطة بيع مباشر من المنتج إلى المستهلك.ويحتفي أهالي المنطقة سنويا بسمكة "الميلة" أو "الميجل" التي ينطلق موسم صيدها خلال فصل الخريف بين شهري سبتمبر ونوفمبر من كل عام.وقال مدير دار الثقافة البشري بن سلامة ياسين الحرباوي، في تصريح لـ"وات"، "إن الدورة الجديدة سعت إلى التعريف بهذه السمكة من حيث التكاثر والهجرة والصيد".وأوضح الحرباوي أن "الميلة، ميزة شواطئ المنطقة، "تمثل إرثا للصياد والمستهلك ولها خصوصياتها التي يجب أن يتعرف عليها الجميع للمحافظة عليها وتقدير فوائدها الغذائية".وأضاف المتحدث أن الدورة الجديدة حاولت أن تجمع بين المنحى العلمي والفني علاوة على الجانب التحسيسي والتطبيقي من خلال الجمع بين المختص والصياد والمستهلك.وتضمنت برمجة المهرجان ندوات فكرية أثثها صيادون وأساتذة مختصون وتناولت عناوين هامة على غرار "آفافق العلم..تراكم الخبرة وأصالة التراث".وشملت عناوين المداخلات، أيضا، "بيولوجيا وإيكولوجيا صيد الميلة" و"تقنيات صيد سمكة الميلة بمنطقة العالية" و"موسم الميلة وعادات الأسر في قصور الساف".واحتضن ركن المعارض مجموعة من الخصوصيات ومنها اللباس التقليدي وصناعة الحلي بالعنبر والحلويات التقليدية والتطريز وتقطير الزهور العطرية إلى جانب المفروشات والفخار والنسيج.وتنقل أهالي المنطقة، بالمناسبة، بين أروقة الورشات التي تناولت الرسم والتدوير والخزف والنشاط اليديوي والفنون التشكيلية زيادة على ورشة بعنوان "الميلة الفسيفسائية".واحتضنت فضاءات المهرجان، ومنها دار الثقافة بقصور الساف ومتحف سلقطة والمركز الثقافي يوسف رزوقة، فقرات للمسابقات البيئية والغذائية والفيديو حول موضوع "الميلة".