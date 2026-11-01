في اختتام الدورة 28 من المهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزل تميم : الصرارفي تؤكد على أهمية التواصل بين الأجيال ودعم المواهب الشابة

مسابقة الغناء الفردي:



مسابقة العزف:



مسابقة الإنتاج الخاص:



أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصّرارفي على أهمّية التّواصل بين الأجيال في المجال الموسيقي والإبداعي عموما، وتشجيع المواهب الشابّة والإحاطة بها لتحقيق أهدافها والرقيّ بالموسيقى التونسية وضمان إشعاعها المحلي والدّولي.جاء ذلك لدى إشرافها مساء السبت على اختتام فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزل تميم، الذي انطلق يوم 28 أكتوبر الجاري.وجرى الاختتام بحضور والية نابل هناء شوشاني، وعدد من إطارات الوزارة.ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية، يندرج تنظيم الدورة في إطار توجّه الوزارة نحو إعادة إحياء التظاهرات الثقافية العريقة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة التونسيين وفي المشهد الموسيقي الوطني والعمل على استعادة مكانتها ودعم استمرارية نشاطها، لما تضطلع به من دور في اكتشاف المواهب الشابة ورعاية الطاقات الإبداعية الواعدة.وقد بلغ عدد المترشحين للمشاركة في هذه الدورة 192 مترشحا، تم اختيار 46 منهم للمشاركة في مختلف المسابقات، موزّعين بين 18 مشاركا في مسابقة الغناء الفردي، و23 مشاركا في مسابقة العزف الفردي، و5 مشاركين في مسابقة الإنتاج الخاص.وقد تمّ خلال سهرة الاختتام، التي أقيمت بساحة يوسف التميمي، الإعلان عن مختلف جوائز المهرجان والتي توزّعت كالتالي :الجائزة الأولى غناء: يوسف الوردني من مدنين بأغنية "لا نمثلك بالشمس ولا بالڨمرة".الجائزة الثانية: رتال الهاني من القيروان بأغنية "فوق الشجرة".الجائزة الثالثة ياسمين الأمين من مدنين بأغنية "يا خمّوري".جائزة لجنة التحكيم : مهدي الرّاڨوبي أداء أغنية "صرخة".الجائزة الأولى : غيث عزوز من بنزرت موسيقى ڨمرة سيدي محروس آلة الاورغالجائزة الثانية: يوسف الفقيه أحمد من المهدية/ آلة القانونالجائزة الثالثة: تيسير بسيس (بني خيار) آلة القانونمسابقة لجنة التحكيم: محمد نور العيادي من صفاقس /آلة القانونضياء الشريطي من صفاقس بأغنية "أغلى ما في الدنيا".جائزة لجنة التحكيم: مجموعة الوزانة للإيقاعات من صفاقس، عن معزوفة "فسيفساء"